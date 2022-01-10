سياسة
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"70 سنة تكفي".. جمهوريون بريطانيون يدشنون حملة لإنهاء النظام الملكي
استغلت مجموعة من الجمهوريين البريطانيين المناهضين للملكية مناسبة الاحتفالات بمرور 70 عاماً على تولّي الملكة إليزابيث العرش، ليقولوا إنهم "سيشرعون في حملة للمطالبة بإنهاء النظام الملكي التاريخي في بريطانيا".
"70 سنة تكفي".. جمهوريون بريطانيون يدشنون حملة لإنهاء النظام الملكي
إليزابيث هي أقدم ملوك العالم وأطولهم بقاء في الحكم وتحظى بشعبية جارفة بخلاف ابنها الأمير تشارلز / Reuters
10 يناير 2022

قال جمهوريون بريطانيون اليوم الاثنين، إنهم "سيدشنون حملة لإنهاء النظام الملكي في بلادهم في الفترة التي تسبق الاحتفالات بمرور 70 عاماً على تولّي الملكة إليزابيث العرش".

وإليزابيث (95 عاماً) هي أقدم ملوك العالم وأطولهم بقاء في الحكم، وستحتفل الشهر المقبل بالذكرى السبعين لجلوسها على عرش بريطانيا. وكشف قصر باكنجهام اليوم الاثنين عن خطط تفصيلية لاحتفالات تستمر أربعة أيام بهذه المناسبة.

لكن مجموعة من الجمهوريين المناهضين للملكية استغلوا هذه المناسبة ليقولوا إنهم "سيشرعون في حملة للمطالبة بإنهاء النظام الملكي التاريخي في بريطانيا".

وقال جراهام سميث أحد أفراد المجموعة: "بينما تريد أقلية مسموعة الصوت الاحتفال بمرور سبعين عاماً على بدء عهد الملكة في الحكم، يجب علينا جميعاً أن نبدأ في التطلع إلى المستقبل. فكرة جلوس الأمير تشارلز على العرش لا تبعث على التفاؤل، ويوجد بديل ديمقراطي جيد مطروح أمامنا".

وأضاف: "حان الوقت لإجراء حوار جاد بخصوص دستورنا والإقرار بأن تشارلز ليس الأفضل لهذا المنصب وأننا كأمة قادرون تماماً على اختيار قائد دولتنا".

وتشير استطلاعات رأي إلى أن الغالبية العظمى من الناس في بريطانيا يدعمون النظام الملكي وأن الملكة نفسها تحظى بشعبية جارفة. ومع ذلك، لا يحظى ابنها البكر ووريثها على العرش الأمير تشارلز بنفس القدر من الدعم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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