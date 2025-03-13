تركيا
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، استعداد بلاده للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا عام 2022، معتبراً أن أنقرة من شركاء كييف الاستراتيجيين.
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
اجتماع الوزيرين التركيين عمر بولاط وإبراهيم يوماقلي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي / AA
13 مارس 2025

جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، عقب استضافته في العاصمة كييف وزيري التجارة التركي عمر بولاط، والزراعة إبراهيم يوماقلي، إلى جانب عدد من ممثلي قطاع الأعمال التركي.

وقال زيلينسكي: "نعد تركيا أحد شركائنا الاستراتيجيين، فضلاً عن كونها أحد شركائنا في ضمان الأمن، مضيفاً: "مستعدون للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خلال الزيارة المقبلة للرئيس رجب طيب أردوغان لأوكرانيا"، دون تحديد موعد الزيارة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أهمية وجود المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك في بلاده، مؤكداً أن الاجتماع تطرق إلى جهود إحلال السلام العادل والدائم في أوكرانيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وكييف.

كما أوضح أنه ناقش مع الوفد التركي فرص التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مشاركة الشركات التركية في جهود إعادة إعمار أوكرانيا.

يشار إلى  أن تركيا وأوكرانيا وقَّعتا اتفاقية التجارة الحرة في فبراير/شباط 2022، خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكييف.

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