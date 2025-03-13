جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، عقب استضافته في العاصمة كييف وزيري التجارة التركي عمر بولاط، والزراعة إبراهيم يوماقلي، إلى جانب عدد من ممثلي قطاع الأعمال التركي.

وقال زيلينسكي: "نعد تركيا أحد شركائنا الاستراتيجيين، فضلاً عن كونها أحد شركائنا في ضمان الأمن، مضيفاً: "مستعدون للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا خلال الزيارة المقبلة للرئيس رجب طيب أردوغان لأوكرانيا"، دون تحديد موعد الزيارة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أهمية وجود المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك في بلاده، مؤكداً أن الاجتماع تطرق إلى جهود إحلال السلام العادل والدائم في أوكرانيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وكييف.

كما أوضح أنه ناقش مع الوفد التركي فرص التعاون في إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مشاركة الشركات التركية في جهود إعادة إعمار أوكرانيا.

يشار إلى أن تركيا وأوكرانيا وقَّعتا اتفاقية التجارة الحرة في فبراير/شباط 2022، خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكييف.