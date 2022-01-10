سياسة
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السفير الأفغاني في الصين يستقيل لعدم تلقيه راتبه منذ ستة أشهر
ترك سفير أفغانستان لدى الصين مذكرة استقالة الاثنين لخلفه بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة كاشفاً فيها أن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر وأن موظف استقبال واحد بقي لتلقي المكالمات الهاتفية.
السفير الأفغاني في الصين يستقيل لعدم تلقيه راتبه منذ ستة أشهر
قايم:  بما أننا لم نتلقَ أي راتب من كابل خلال الأشهر الـ6 الماضية شكلنا لجنة مع الدبلوماسيين لحل القضايا المالية
10 يناير 2022

ترك سفير أفغانستان لدى الصين مذكرة استقالة الاثنين لخلفه بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة كاشفاً فيها أن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر وأن موظف استقبال واحد بقي لتلقي المكالمات الهاتفية.

وفي رسالته المؤرّخة في الأول من يناير/كانون الثاني، أشار جاويد أحمد قايم إلى أنّ السفارة تعمل بالكاد وأنه اضطر الى استخدام الأموال المودعة في الحساب المصرفي للسفارة لدفع رواتب الموظفين بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد منتصف أغسطس/آب.

وأوضح في الرسالة الموجهة إلى وزارة الخارجية الأفغانية: "بما أننا لم نتلقَ أي راتب من كابُل خلال الأشهر الستة الماضية شكلنا لجنة مع الدبلوماسيين لحل القضايا المالية".

وسيجد خلفه المال في الحساب المصرفي. وكتب: "حتى هذا اليوم الأول من يناير/كانون الثاني 2022 لا يزال هناك نحو 100 ألف دولار في الحساب"، أي نحو 88 ألف يورو، مضيفاً أنه "ترك مفاتيح سيارات السفارة الخمس في مكتبه".

وأضاف في تغريدة: "أعتقد أنه حتى وصول السفير الجديد إلى بكين لن يبقى دبلوماسي في البعثة" موضحاً أن الصين أُبلغت بالأمر.

ولم يتسنَّ معرفة مكان السفير الجديد حالياً أو الجهة التي عينته. ولم يصدر عن مسؤولي طالبان في كابُل أي تعليق حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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