أعرب حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران الاثنين، عن أمله في تطوير علاقات بلاده مع دول الخليج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فور وصوله العاصمة العُمانية مسقط، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا (رسمية).

وقال عبد اللهيان إنه "سيُجري خلال هذه الزيارة محادثات مع المسؤولين العُمانيين، بمن فيهم وزير الخارجية بدر البوسعيدي، بشأن تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية".

ووصف علاقات بلاده مع مسقط بأنها مستقرة وطويلة الأمد، مشدداً على أن طهران مهتمة بتعزيزها في المجالات كافة.

وتابع عبد اللهيان: "إيران تسعى لتوطيد علاقاتها مع جاراتها في إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تمتين العلاقات مع دول الجوار".

وأردف: "نأمل أن تتطور خلال هذه الزيارة العلاقات مع الدول المتشاطئة على الخليج".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن عبد اللهيان التقى فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ونقل إليه تحيات رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، لسلطان عمان هيثم بن طارق.

وأضافت أنه "استُعرضت خلال المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة وتعزيز التشاور بين البلدين في القضايا التي تهم دول المنطقة، وفق الوكالة.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان الاثنين، أن عبد اللهيان عقد لقاء مع نظيره العماني، بلا تفاصيل عن المباحثات.

فيما ذكرت وكالة "إرنا" أن الجانبين بحثا في هذا اللقاء آليات رفع مستوى التعاون بين طهران ومسقط، بما يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأهم التطورات الراهنة في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي الاثنين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زاده، إن "عبد اللهيان قد يزور إحدى الدول (لم يسمها) المطلة على الخليج".

وأضاف: "الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية، والتي يستضيفها العراق، على جدول الأعمال وحاولنا أن نواصل المحادثات وعلاقاتنا المستقرة رغم الملفات الخلافية بین البلدین"، وفق إرنا.

ومنذ سنوات تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية، إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها اليمن ولبنان، ما تنفيه طهران وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار.