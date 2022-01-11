سياسة
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قطر والسعودية توقفان إجراءات التقاضي بمنظمة التجارة بشأن "قرصنة تلفزيونية"
قررت قطر والسعودية وقف مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات beIN التلفزيونية القطرية.
قطر والسعودية توقفان إجراءات التقاضي بمنظمة التجارة بشأن "قرصنة تلفزيونية"
وقف بث "بي إن" بالمملكة بداية من عام 2017 في إطار مقاطعة فرضتها الرياض / Reuters
11 يناير 2022

وقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات "بي إن" beIN التلفزيونية القطرية.

وتظهر إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما تعلقان "بشكل متبادل" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها.

وكانت السعودية طعنت على قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2020 يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.

وصدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى في 2018، تقول إن السعودية تمنع بث "بي إن" القطرية في المملكة وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة لمحتواها من جانب قناة "بي آوت كيو" beoutQ.

ووقف بث "بي إن" بالمملكة بداية من عام 2017، في إطار مقاطعة دبلوماسية وتجارية وخاصة بالسفر فرضتها الرياض وحلفاؤها على قطر متهمين إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر تلك المزاعم وقالت إن الحظر كان يهدف إلى تقويض سيادتها.

وتملك "بي إن" القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط لكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت الإخطارات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة أن السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، بينما علقت قطر طلباً للمنظمة لتبنِّيها رسمياً.

وأفاد إخطار الدوحة بأن "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقاً لبنود إعلان العلا"، مضيفاً أنه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل".

ووقع زعماء دول الخليج اتفاقاً في قمة العلا بالسعودية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي ينهي الخلاف المرير بين قطر وجيرانها، ومنهم السعودية.

وبمقتضى الاتفاق وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفعت الرياض الحظر عن "بي إن" رغم استئناف البث غير الرسمي في السعودية بعد وقت قصير من توقيع إعلان العلا.

وعام 2018 بدأت قطر أيضاً إجراءات تحكيم استثماري بقيمة مليار دولار ضد السعودية بخصوص القرصنة المزعومة، بشكل منفصل عن إجراءات منظمة التجارة العالمية. ولم يطرأ تقدم على عملية التحكيم منذ توقيع إعلان العلا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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