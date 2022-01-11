أدان الاتحاد الأوروبي الاإثنين الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لتأسيس جمهورية صربسكا، كيان صرب البوسنة، معتبراً أنها "استفزازية ومثيرة للانقسام".

وحضر آلاف من صرب البوسنة احتفالات الأحد بالذكرى الثلاثين لإعلان "جمهورية صرب البوسنة" في 9 يناير/كانون الثاني 1992 قبل ثلاثة أشهر من بدء حصار سراييفو والنزاع الذي أودى بـ100 ألف شخص.

وعارضت نخب الصرب السياسية في ذلك الوقت استقلال البوسنة عن الاتحاد اليوغوسلافي بعد انفصال كرواتيا وسلوفينيا عنه.

وشارك نحو 2700 شخص، بينهم أكثر من 800 عنصر من قوات شرطة جمهورية صربسكا، في عرض عسكري الأحد في الشارع الرئيسي في بانيا لوكا (شمال)، عاصمة الكيان الذي يحظى بحكم ذاتي ويلوّح قادته باستمرار بفكرة الانفصال.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن التكتّل "يدين بشدة الخطاب السلبي والاستفزازي والمثير للانقسام الذي لجأت إليه قيادة جمهورية صربسكا خلال الاحتفالات".

وشدد على أن مثل هذه الخطوات "تزيد من تفاقم الأزمة السياسية الحالية"، فهي "لا تتماشى" مع دستور البوسنة وتتعارض تماماً مع الهدف المعلن للبلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.

وأضاف البيان أن "قيادة جمهورية صربسكا يجب أن تساعد في وضع حد لتوجه مقلق من الكراهية والتعصب.. يجب أن يشمل ذلك وضع حد لتمجيد مجرمي الحرب وإنكار جرائمهم أو الإشادة بها".

من ناحيتها ​​بعثت وزارة الخارجية في البوسنة والهرسك مذكرات احتجاجية إلى روسيا والصين وصربيا، على خلفية إرسالها ممثلين للمشاركة في الاحتفالات بـ"يوم جمهورية صرب البوسنة" غير القانوني.

وقالت وزيرة الخارجية البوسنية بيسيرا توركوفيتش في تصريحات صحفية الاثنين إنه جرى التأكيد في المذكرات أن المشاركة الرسمية في الاحتفالات تمثل تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للبوسنة والهرسك.

وتضمنت المذكرات نص قرار المحكمة الدستورية حول حظر الاحتفال بهذا اليوم، وحذرت من أن مثل هذه التصرفات من شأنها إفساد العلاقات الثنائية.

وكانت المحكمة العليا في البوسنة والهرسك قضت عام 2015 بأن إحياء يوم "جمهورية صرب البوسنة" مناقض للدستور، وذلك بناء على طلب بكر عزت بيغوفيتش عضو المجلس الرئاسي آنذاك.

وعلى إثر ذلك قرر برلمان جمهورية صرب البوسنة إجراء استفتاء يوم 25 سبتمبر/أيلول 2016 لم تعترف به المحكمة العليا في البلاد، وفرضت الحظر على فاعليات إحياء هذا اليوم.

ومنذ نهاية الحرب الأهلية (1992-1995) باتت البوسنة مؤلفة من كيانين هما جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي-المسلم، توحدهما حكومة مركزية.