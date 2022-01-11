سياسة
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عملية زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً بجسم إنسان.. كيف نجحت؟
جامعة ميريلاند تعلن نجاح جرّاحين أمريكيين في زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري في أول عملية من نوعها. وكان المريض ديفيد بينيت (57 عاماً) قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري.
عملية زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً بجسم إنسان.. كيف نجحت؟
يخضع المريض المقيم في ميريلاند لعناية طبية مركّزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع
11 يناير 2022

أعلنت جامعة ميريلاند الاثنين أن جراحين أمريكيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري، في أول عملية من نوعها.

وقالت كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيان إن العملية الجراحية التي أجريت الجمعة أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان من دون رفض فوري.

وكان المريض ديفيد بينيت (57 عاماً) قد اعتُبر غير مؤهَّل لعملية زرع قلب بشري.

ويخضع المريض المقيم في ميريلاند لعناية طبية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

وقال بينيت عشيّة العملية: "إما أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش... إنها خياري الأخير".

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحاً طارئاً لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، خطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلاً لعملية الزرع التقليدية.

وقال الجرّاح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية إن "هذه عملية جراحية رائدة وتقرّبنا خطوة من حلّ أزمة نقص الأعضاء".

وأضاف: "نتقدّم بحذر، لكنّنا متفائلون أيضاً بأنّ هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفّر خياراً جديداً مهمّاً للمرضى في المستقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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