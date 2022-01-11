ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر فجر الثلاثاء قبالة سواحل جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 04:07 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وأضاف أن عمق الزلزال بلغ 5.06 كيلومتر عن سطح البحر، وأن مركزه قريب قضاء أنامور التابع لولاية مرسين التركية مسافة 134 كيلومتراً.

وشعر بالزلزال إلى جانب جزيرة قبرص سكان ولايات أنطاليا ومرسين وهطاي وأضنة وإسبارطة وبوردور وقونية التركية.

وقال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار إن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

بدوره ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل "سجلت حدوث هزة أرضية فجر الثلاثاء شعر بها بعض المواطنين".

وأضاف المعهد في بيان نقلته عنه صحيفة "الأخبار" المصرية أن "الهزة الأرضية على بعد 415 كم من دمياط، وبقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر".

وأشار إلى أن "إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 35.15 شمالاً، وخط طول 31.94 شرقاً، وعلى عمق 60 كيلومتراً".

كما شعر بالهزة الأرضية وفق موقع "عرب 48" (خاص يعني بالشؤون الإسرائيلية) "العديد من سكان إسرائيل وفلسطين في مناطق بئر السبع والقدس ونهاريا وبيتح تكفا وحيفا ورحوفوت"، مشيراً إلى أن الشرطة " تلقت عشرات الاتصالات والبلاغات عن الهزة الأرضية".