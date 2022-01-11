سياسة
2 دقيقة قراءة
شعرت به ولايات تركية.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة سواحل جزيرة قبرص
أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عن وقوع زلزال فجر الثلاثاء بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط، وشعرت به ولايات أنطاليا ومرسين وهطاي وأضنة التركية.
شعرت به ولايات تركية.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة سواحل جزيرة قبرص
الزلزال شعر به سكان ولايات تركية ومصر وفلسطين / AA
11 يناير 2022

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر فجر الثلاثاء قبالة سواحل جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 04:07 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وأضاف أن عمق الزلزال بلغ 5.06 كيلومتر عن سطح البحر، وأن مركزه قريب قضاء أنامور التابع لولاية مرسين التركية مسافة 134 كيلومتراً.

وشعر بالزلزال إلى جانب جزيرة قبرص سكان ولايات أنطاليا ومرسين وهطاي وأضنة وإسبارطة وبوردور وقونية التركية.

وقال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار إن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

بدوره ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل "سجلت حدوث هزة أرضية فجر الثلاثاء شعر بها بعض المواطنين".

وأضاف المعهد في بيان نقلته عنه صحيفة "الأخبار" المصرية أن "الهزة الأرضية على بعد 415 كم من دمياط، وبقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر".

وأشار إلى أن "إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 35.15 شمالاً، وخط طول 31.94 شرقاً، وعلى عمق 60 كيلومتراً".

كما شعر بالهزة الأرضية وفق موقع "عرب 48" (خاص يعني بالشؤون الإسرائيلية) "العديد من سكان إسرائيل وفلسطين في مناطق بئر السبع والقدس ونهاريا وبيتح تكفا وحيفا ورحوفوت"، مشيراً إلى أن الشرطة " تلقت عشرات الاتصالات والبلاغات عن الهزة الأرضية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us