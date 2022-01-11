سياسة
3 دقيقة قراءة
محكوماً بالسجن مدى الحياة.. وفاة المليونير القاتل روبرت دورست في السجن
أُعلِن الثلاثاء عن وفاة المليونير الأمريكي روبرت دورست في السجن عن عمر يناهز 78 عاماً، وكان دورست يقضي حكماً مدى الحياة بعد إدانته بقتل صديقته وجاره العجوز والاشتباه بتورطه في اختفاء زوجته منذ 40 عاماً.
محكوماً بالسجن مدى الحياة.. وفاة المليونير القاتل روبرت دورست في السجن
دورست كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد الحكم الصادر في حقه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي / Reuters
11 يناير 2022

توفي المليونير الأمريكي روبرت دورست في سجن كاليفورنيا عن عمر يناهز 78 عاماً، حيث كان يقضي عقوبة بعد أن قررت محكمة أمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي أنه مذنب في قضية مقتل صديقته سوزان برمان.

وقتل دورست صديقته لمنعها التحدث إلى الشرطة عن اختفاء زوجته. وترجح الشرطة أنه قتل شخصين آخرين أيضاً.

وأكد تشيب لويس محامي دورست أن موكله تُوفي في مستشفى سان خواكين العام نتيجة مشكلات صحية بينما كان في سجن تابع لمصلحة السجون في كاليفورنيا.

وكان دورست يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد الحكم الصادر في حقه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإدانته بقتل صديقته بيرمان التي كانت محل ثقته والمتحدثة باسمه.

وأجلت محاكمة المليونير لمدة سنة بسبب انتشار فيروس كورونا. وبعد يومين من صدور الحكم نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من كوفيد-19 ووضع على جهاز تنفس اصطناعي، وفقاً لمحاميه.

وبدأ التحقيق مع دورست بعد أن استخدمت المحكمة تسجيلاً لاعتراف على لسانه جاء في واحد من سلسلة أفلام وثائقية أنتجتها شبكة تلفزيون "إتش بي أو" في 2015.

وظهر دورست في آخر مشهد من هذا الفيلم كأنه يتحدث إلى نفسه قائلاً: "ماذا فعلت، قتلتهم جميعاً، بالطبع".

تجدر الإشارة إلى أن المليونير وريث أسرة سوق العقارات كان متهماً أيضاً بجريمة قتل وحشية أخرى تمت تبرئته منها أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذ أطلق دورست النار على جاره وقطع جسده وألقاه في البحر، لكن دفاعه كان قادراً على إثبات أنه كان يتصرف دفاعاً عن النفس.

كما كان يشتبه في أن دورست وراء وفاة زوجته كاثي دورست عام 1982 التي لم يُعثر على جثتها حتى الآن، وأُعلنت وفاتها قانونياً في 2017.

وقالت المحامية العامة في المقاطعة ماريام روكا في بيان أصدرته في هذا الشأن: "بعد 40 سنة من السعي لتحقيق العدالة لموتها، وأعرف مدى الانزعاج الذي يسببه ذلك لأسرة كاثلين، كنا نأمل أن تتاح لهم فرصة رؤية الاتهامات توجه إلى دورست بقتل كاثلين لأننا نعرف أن جميع الأسر لا تتوقف أبداً عن السعي وراء إغلاق القضايا الخاصة بذويهم وتحقيق العدالة ومساءلة الجناة".

وقال البيان إنه سوف ينشر المزيد من المعلومات عن قضية كاثلين دورست في الأيام القليلة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us