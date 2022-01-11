سياسة
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أنقرة: الوقوف بجانب كازاخستان واجب على منظمة الدول التركية
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن "الوقوف إلى جانب كازاخستان الشقيقة في أوقاتها العصيبة واجب يقع على عاتق منظمة الدول التركية".
أنقرة: الوقوف بجانب كازاخستان واجب على منظمة الدول التركية
أعرب جاوش أوغلو عن سعادته لعودة الهدوء إلى كازاخستان  / AA
11 يناير 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن "الوقوف إلى جانب كازاخستان الشقيقة في أوقاتها العصيبة واجب يقع على عاتق منظمة الدول التركية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مشاركته باجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة الدول التركية الذي عقد عبر تقنية فيديو كونفرنس.

وقال جاوش أوغلو في هذا السياق: "نقف إلى جانب كازاخستان ومستعدون لتسخير كل إمكاناتنا لها، لأن كازاخستان تعد واحدة من أهم أعمدة المنظمة".

وأوضح أن منظمة الدول التركية تتابع تطورات الأحداث في كازاخستان ببالغ القلق، معرباً عن تعازيه في ضحايا الأحداث المؤسفة وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب جاوش أوغلو عن سعادته لعودة الهدوء إلى كازاخستان وبتعيين علي خان إسماعيلوف رئيساً جديداً للوزراء في البلاد.

وصرح جاوش أوغلو بأن السلام والاستقرار في كازاخستان مهمان لسلام المنظمة والعالم.

وتابع قائلاً: "كازاخستان تمتلك القدرة والخبرة الكافيتين لتجاوز هذه الأزمة ومنظمة الدول التركية ستبذل ما بوسعها من أجل مساعدة كازاخستان في هذه المرحلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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