شارك مئات من طلبة جامعة بيرزيت الفلسطينية شمالي مدينة رام الله (وسط) في وقفة احتجاجية رفضاً لاعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلية عدداً من الطلبة.

وندد متحدثون باسم الكُتل الطلابية بالملاحقات الإسرائيلية لممثلي الطلبة واستهداف ممثل الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس) إسماعيل البرغوثي وإصابته بالرصاص.

وقال عبد الحافظ الشرباتي أحد الطلبة الذين اعتقلوا الاثنين وأفرج عنه لاحقاً إنه ورفاقه تفاجؤوا بإطلاق أعيرة نارية عليهم من قبل قوة خاصة إسرائيلية.

وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول على هامش الوقفة: "توقفتُ بعد إطلاق النار عليَّ وجرى اعتقالي وتكبيلي، (رأيت) إسماعيل (البرغوثي) ممدداً على الأرض ويجري إسعافه، كان مصاباً في فخذه الأيسر".

والاثنين أصيب عدد من طلبة جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتقل خمسة طلاب من أمام حرم الجامعة.

واختطفت القوات الخاصة الإسرائيلية خمسة طلاب من أمام مدخل الجامعة الشرقي وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة طالبين آخرين. وأفرج الاحتلال عن اثنين من الطلبة لاحقاً.

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية ومجلس إدارة جامعة بيرزيت وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيانات منفصلة "جريمة" الاعتقال.