حذرت الإمارات مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد من السخرية أو التحريض على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنها جرائم خاضعة للعقوبات من بينها السجن.

وتحدثت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات عن "رصد على منصات التواصل الاجتماعي نشر وتداول لمواد مرئية وتسجيلات صوتية (..) مصحوبة بمقاطع غنائية وتعليقات تدعو لعدم التزام الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتخذ منها مادة للسخرية".

وأضاف البيان: "ارتكاب أي من تلك الأفعال يعرض مقترفها للجزاءات الإدارية أو للعقوبة الجزائية المقررة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية".

وحسب النيابة العامة الإماراتية يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم (54 ألف دولار) حال ترتب نشر أخبار كاذبة أو شائعات تؤدي إلى "تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".

وأعلنت الإمارات التي تشهد عادة إقبالاً سياحياً كبيراً في فترة أعياد نهاية العام، إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص الطبية السلبية وحدهم بدخول المؤسسات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة منذ بداية العام الجاري.

ومنعت أيضاً سفر مواطنيها الذين لم يتلقوا لقاح كوفيد-19.

وتستضيف دبي منذ أكتوبر/تشرين الأول معرض إكسبو العالمي الذي سجّل نحو ثمانية ملايين زيارة منذ افتتاحه. وهو أكبر حدث ينظّم منذ بدء جائحة كوفيد، إذ أقيم أولمبياد طوكيو الصيف الماضي من دون متفرجين في الملاعب لتفادي انتقال الفيروس بسرعة.