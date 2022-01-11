قال مسؤول كبير في وزارة الجيوش الفرنسية إن ما بين 300 و400 من المرتزقة الروس ينتشرون حالياّ في وسط مالي، معارضاّ بذلك تأكيد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة غربي إفريقيا بأن مدربين عسكريين فقط من روسيا يعملون في البلاد.

وكان تجمع يضم 15 دولة بغرب إفريقيا صرّح الأحد، بأن أعضاءه أغلقوا حدودهم مع مالي وقطعوا العلاقات الدبلوماسية وفرضوا عقوبات اقتصادية عليها ردّاً على تأخر المجلس العسكري في إجراء انتخابات بعد الانقلاب الذي وقع في البلاد عام 2020.

واتخذت دول غرب إفريقيا تلك الإجراءات أيضاً بسبب وصول المتعاقدين العسكريين من مجموعة فاغنر الروسية التي سبق لمعظم العاملين فيها الخدمة في الجيش الروسي.

وقال المسؤول الفرنسي في إيجاز للصحفيين في وقت متأخر الاثنين: "أقول إن نحو 300 إلى 400 عضو في فاغنر في مالي، وهناك أيضاً مدربون روس يقدّمون المعدات".

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن "المرتزقة الروس انتشروا بجانب قوات مالي في وسط البلاد".

وقال المجلس العسكري الذي اقترح فترة انتقالية خمس سنوات بدلاً من أن يتنحى في فبراير/شباط الماضي حسبما كان مقرراً سابقاً، إن "القوات الجديدة تشمل مدربين عسكريين جاءوا مع المعدات التي اشتراها (المجلس) من روسيا".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة فاغنر، متهماً إياها بتنفيذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "المجموعة لا تمثل الدولة الروسية، وإن المتعاقدين العسكريين التابعين لهذه الشركة الخاصة لهم الحق في العمل في أي مكان في العالم ما لم يكن في ذلك مخالفة للقانون الروسي".

وتنشر فرنسا آلاف المقاتلين في منطقة الساحل الأفريقي. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت فرنسا من 15 دولة أخرى، معظمها أوروبية ولها وجود في مالي، أدانت قدوم المرتزقة المحتمل.

وقالت باريس إن "مثل هذه الخطوة تتعارض مع الوجود الفرنسي في مالي".

وقال المسؤول الفرنسي: "كون فاغنر في مكان آخر من مالي يحد من خطر التداخل الذي سيكون من الصعب جداً علينا قبوله".

ولفت إلى أن مشاورات تُجرى بين فرنسا وشركائها الأوروبيين الذين قدّموا قوات خاصة للعمل في مالي حول طريقة الرد، مضيفاً أن من المرجح اتخاذ قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.