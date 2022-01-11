غُرِّمت قناة صينية بمبلغ 213 مليون دولار على الأقل تُدفع للدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ)، في حكم أصدرته المحكمة العليا في لندن بسبب انهيار إحدى اتفاقيات الحقوق الدولية للمنافسة.

وأنهى الدوري الاتفاق العام الماضي بعد امتناع قناة (بي بي تي في) عن دفع مستحقات لرسوم الحقوق، مشيرة إلى تغيير في الجدول سببه التوقف لمدة 100 يوم بسبب الجائحة عام 2020 وعدم وجود المشجعين في الملاعب عند استئناف المباريات في يونيو/حزيران.

ورفض القاضي الحجج التي قدّمتها القناة المملوكة لشركة التجزئة الصينية العملاقة (صانينغ) التي تتحكم في بطل الدوري الإيطالي إنتر ميلان.

وقال القاضي بيتر فرايزر: ”في عدد من العقود التجارية، قد تتغير الأحداث عن المتوقع من طرف واحد أو حتى طرفي العقد. هذا لا يعني أن المحكمة ستعيد كتابة اتفاق الطرفين وتفرض شروطاً مختلفة عليهما لملاءمة تلك الأحداث اللاحقة. هذه ليست وظيفة قانون العقود”.

وأوضح القاضي أن مدفوعات الدوري 210.3 مليون دولار و2.673 مليون دولار يجب أن تدفعها الشركة الأم بي بي لايف سبورتس الدولية، فضلاً عن الفوائد وأتعاب المقاضاة.