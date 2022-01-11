قالت السلطات الألمانية الثلاثاء، إن نحو 1800 شخص بجنوب شرق البلاد تلقوا جرعات منتهية الصلاحية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وذكر مكتب الصحة بمدينة إبيرسبيرغ في بيان، إن "مركزاً للتطعيم في المدينة منح جرعات منتهية الصلاحية من لقاح فايزر-بيونتيك خلال الفترة بين 4 و6 يناير/كانون الثاني الجاري".

وحسب البيان، حُقِن ما لا يقل عن 1800 شخص بجرعات من لقاحات انتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأخطرت السلطات بعدها جميع المتضررين.

وقال مركز التطعيم في بيان منفصل، إنه "لا توجد مخاطر صحية من الجرعات منتهية الصلاحية"، وعرض تقديم فحوصات مجانية للأجسام المضادة للأفراد المتضررين، لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى جرعة جديدة للحماية.

كما أعلنت شركة تريسيك التي تدير مركز التطعيم، فصلها موظفين في المركز لعدم اتباعهم إرشادات وتعليمات السلامة خلال تحضير اللقاحات.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الثلاثاء، إلى 7 ملايين و570 ألفاً و248، منها 114 ألفاً و887 حالة وفاة، و6 ملايين و792 ألفا و300 حالة تعافي، وفق إحصاء حكومي.