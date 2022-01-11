سياسة
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الليلة بأكثر من 100 دولار.. فندق خاص بالإبل في السعودية
تتمتع الإبل بخدمات متنوعة من التنظيف والحلاقة والتدفئة والحليب الساخن، في فندق "تطمن" الأول من نوعه في السعودية، والمخصص فقط لراحة الإبل.
الليلة بأكثر من 100 دولار.. فندق خاص بالإبل في السعودية
قرر القحطاني إيداع 80 من حيوانات الإبل الخاصة به في هذا الفندق الأول من نوعه، لمدة 16 يوماً، موضحاً أنه كلفه مبلغاً راوح بين 600 ألف و800 الف ريال سعودي. / AFP
11 يناير 2022

حظيت الإبل التي يملكها السعودي عمير القحطاني بعناية فائقة خلال مشاركتها في مهرجان الإبل السنوي بالمملكة، بعد إقامتها هذا العام في أول فندق مخصص لرعاية الجمال وخدمتها.

فمقابل أكثر من مائة دولار لليلة الواحدة، تمتعت الإبل بخدمات متنوعة من التنظيف والحلاقة والتدفئة والحليب الساخن في فندق "تطمن" الواقع في بلدة صياهد رماح، على بعد حوالى 150 كيلومتراً شمال شرق العاصمة الرياض.

وقرر القحطاني إيداع 80 من حيوانات الإبل الخاصة به في هذا الفندق الأول من نوعه، لمدة 16 يوماً، موضحاً أنه كلفه مبلغاً راوح بين 600 ألف و800 الف ريال سعودي (160 ألف -213 ألف دولار).

في هذه البلدة، تنظم منذ الشهر الماضي الدورة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي تبلغ جوائزه الإجمالية 250 مليون ريال (66,6 مليون دولار).

وأكد القحطاني، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 51 عاماً أن "التجربة كانت مريحة جداً، فالإبل تظل تحت رعايتهم وتخضع للفحص الطبي بانتظام"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعتاد القحطاني منذ سنوات المشاركة في هذه المسابقة موضحاً أنه مجرد هاو لتربية الجمال.

وفي السابق، كان القحطاني ومعاونوه ينصبون الخيام قرب موقع المهرجان ويرعون الإبل ويطعمها بنفسه كغيره من المشاركين.

واختار مشاركون هذا العام عمل ذلك، بينما لجأ آخرون إلى الفندق الذي أقيم في الهواء الطلق قرب مضمار المسابقة.

ويضم هذا الفندق الأول من نوعه، 120 غرفة منها مفردة وأخرى أكبر مزدوجة، وفي كل غرفة اثنان من الأواني البلاستيكية، واحدة للمياه وأخرى للعلف.

ويوظف الفندق 50 عاملاً لرعاية الإبل ووضعت إدارة الفندق شروطاً صحية صارمة للدخول إليه، خوفاً من انتقال أي عدوى للحيوانات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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