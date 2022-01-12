سياسة
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لإبعاد إيران من سوريا.. مسؤول إسرائيلي: نرحّب بالتقارب السوري-الخليجي
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، أنّ التقارب السوري-الخليجي "قد يؤدّي إلى إبعاد إيران وعناصر المحور الشيعي الأخرى من سوريا".
لإبعاد إيران من سوريا.. مسؤول إسرائيلي: نرحّب بالتقارب السوري-الخليجي
وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان يزور دمشق ويلتقي رئيس النظام السوري بشار الأسد، نوفمبر/تشرين الثاني 2021 / Reuters
12 يناير 2022

ذكر مسؤول إسرائيلي الثلاثاء، أنّ بلاده تنظر بإيجابية إلى التقارب الأخير بين النظام السوري ودول الخليج، وتأمل أن "يؤدّي ذلك إلى إبعاد إيران من سوريا".

جاء ذلك حسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول وصفته بـ"الرفيع"، دون تسميته.

وقال المسؤول إنّ "إسرائيل تنظر بإيجابية إلى التقارب الأخير بين سوريا ودول الخليج، في ظلّ محاولة بشار الأسد إنعاش اقتصاد بلاده الّتي واجهت حرباً أهلية خلال العقد الماضي".

وأضاف أنّ "مثل هذا التقارب مع الدول الخليجية السنية قد يؤدّي إلى إبعاد إيران وعناصر المحور الشيعي الأخرى من سوريا".

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية زادت وتيرة التقارب بين النظام السوري ودول خليجية، ما اعتبره مراقبون بداية انطلاق لقطار التطبيع العربي مع نظام الأسد، بعد 12 عاماً من تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنّ التحدّي الأكبر لنظام الأسد على الساحة الداخلية هو التحدّي الاقتصادي، في ظلّ أزمات متلاحقة وصعوبة حقيقية في المُضيّ قُدماً.

وأضاف: "يتجسّد أحد الحلول الّتي يمكن أن تساعده (الأسد) في الاستثمارات الأجنبية الّتي يمكن أن تأتي من دول الخليج الّتي أشارت في الأشهر الأخيرة للأسد إلى أنّها مستعدّة للتحدّث".

وتابع: "لتقليص الوجود الإيراني في سوريا فرصة خلال العام الجديد"، دون مزيد من التوضيح.

ومنذ سنوات تشنّ إسرائيل غارات جوية في سوريا ضدّ ما تصفه بـ"التموضع الإيراني" في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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