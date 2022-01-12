سياسة
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مقتل جندي أرميني ثالث.. وأذربيجان: قوات يريفان استهدفت مواقعنا العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن استهداف القوات الأرمينية المواقع العسكرية على الحدود بين البلدين طوال الليلة الماضية، ووصفت الانتهاكات الأرمينية بـ"الاستفزاز والمغامرة العسكرية المقصودة".
مقتل جندي أرميني ثالث.. وأذربيجان: قوات يريفان استهدفت مواقعنا العسكرية
أذربيجان ذكرت في بيان أن قوات الجيش الأرميني فتحت النيران على نقطة عسكرية أذربيجانية / AP
12 يناير 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأربعاء، أن القوات الأرمينية واصلت طوال الليلة الماضية استهداف المواقع العسكرية على الحدود بين البلدين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن قوات الجيش الأرميني استهدفت بين حين وآخر بأسلحة متنوعة، المواقع العسكرية الأذربيجانية على الحدود بين البلدين، منذ الساعة 23:20 حتى الساعة 05:10 فجراً.

وأشار البيان إلى انتهاك أرمينيا اتفاق وقف إطلاق النار بلا أي مبرر لذلك، ووصف الانتهاكات الأرمينية بـ"الاستفزاز والمغامرة العسكرية المقصودة".

والثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقتل أحد جنودها في محافظة كلبجار، بنيران الجيش الأرميني.

وذكرت في بيان أن قوات الجيش الأرميني فتحت النيران على نقطة عسكرية أذربيجانية، وأنّ الجيش الأذربيجاني ردّ على مصدر النيران.

من جانبها أعلنت يريفان الثلاثاء أن الاشتباكات أسفرت عن قتيلين وجريحين من جانبها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية الأربعاء العثور ليلاً على جثة ثالثة لجنديّ من جنودها وُجد مصاباً بطلقات نارية.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنَّه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلَّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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