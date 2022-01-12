علق المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن تركي المالكي، على نشر مقطع فيديو سابقاً على أنه "إنجاز استخباراتي"، بأنه أمر "يحتاج إلى تصحيح" وأن الفيديو مُرّر "بطريقة مغلوطة" من أحد المصادر.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لجماعة الحوثي اتهمت فيها تركي المالكي بارتكاب "فضيحة باجتزاء مقطع الفيديو والادعاء أنه موقع لصواريخ في ميناء الحديدة، وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي للتحالف".

واعتبر الحوثي أن التحالف يريد تعويض خسائره الميدانية "بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية".

من جانبه أوضح تركي المالكي في مؤتمر صحفي عُقد في محافظة شبوة، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد نهجها الدائم والثابت في ما يخص المسار العملياتي أو الإعلامي، ونحن لا نجد حرجاً إذا كان أي أمر يحتاج إلى تصحيح".

وبيّن المالكي أن "الفيديو مُرّر بطريقة مغلوطة من أحد المصادر. نحن نتعامل في منطقة عمليات، ولدينا كثير من المصادر، وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر". وأوضح: "كون الفيلم مغلوطاً من أحد المصادر لا يعني أن مليشيات الحوثي لا تستخدم معسكرات المواني ولا تستخدم المدنيين لغرض الحماية".

واستطرد: "الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع، والأسلحة كافة التي أثبتت من خلال لجنة الخبراء أثبتت تهريب النظام الإيراني هذه الأسلحة إلى اليمن سواء كان عن طريق الحديدة أو بحر العرب".

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.