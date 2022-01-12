سياسة
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الرئيس التركي: مصممون على جعل بلادنا في دوري الأبطال اقتصادياً
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته مصممة على جعل تركيا في "دوري الأبطال اقتصادياً"، موضحاً أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصادياً وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.
الرئيس التركي: مصممون على جعل بلادنا في دوري الأبطال اقتصادياً
أردوغان أشار إلى أن حكومته أزالت إلى حد كبير، نقاط ضعف الاقتصاد التركي / Reuters
12 يناير 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن "حكومته مصممة على جعل تركيا في دوري الأبطال اقتصاديا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وأوضح أردوغان أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصادياً وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأضاف أن "حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم عديد العراقيل التي اعترضتها خلال فترة توليها للسلطة في البلاد".

وأشار إلى أن حكومته أزالت إلى حد كبير، نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تجرى عبرها التدخلات الخارجية الهادفة إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.

وتابع قائلاً: "بالطبع نعاني من مشكلة التضخم، وعلاوة على ذلك عانت تركيا أيضاً من مشكلة مؤلمة وهي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبياً من مثيلتها في البلدان الأخرى".

ولفت إلى أن أرقام التضخم الحالية وتقلبات أسعار الصرف، لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي، مؤكداً أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال فترة وجيزة.

وفيما يخص مكافحة التنظيمات الإرهابية، ترحّم أردوغان على أرواح شهداء الجيش التركي، وأكد استمرار قوات البلاد في مطاردة الإرهابيين وضربهم في أوكارهم.

وتابع قائلاً: "أنهينا الفوضى السياسية والاجتماعية والهجمات التي شُنّت على مدننا وحدودنا عبر التنظيمات الإرهابية، وكذلك أفشلنا محاولة الانقلاب التي نفذها تنظيم كولن الإرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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