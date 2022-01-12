سياسة
3 دقيقة قراءة
إسرائيل تواصل التجريف بالنقب والخارجية الفلسطينية تتهمها بارتكاب جرائم
الشرطة الإسرائيلية تواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات التجريف في منطقة النقب. فيما اتّهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين بالمنطقة، واستنكرت عمليات القمع والتنكيل وتجريف الأراضي المتواصل.
إسرائيل تواصل التجريف بالنقب والخارجية الفلسطينية تتهمها بارتكاب جرائم
يشهد النقب، احتجاجات من السكان، على تجريف الصندوق القومي اليهودي أراضٍ بالنقب، وزراعتها توطئة لمصادرتها / TRT Arabi
12 يناير 2022

واصلت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، عمليات التجريف في منطقة أراضي عائلة الأطرش الفلسطينية في منطقة النقب.

وباشرت آليات الشرطة اللإسرائيلية منذ ساعات الفجر الأولى، عمليات التجريف قرب قرية سعوة في النقب، وأطلقت قنابل الغاز واعتقلت عدداً من الشبان الذين تصدّوا لها.

ويترقّب الأهالي بالمنطقة تصعيداً محتملاً، بعد يومين من التجريف والاعتقالات التي طالت نحو 20 مواطناً، بينهم نساء وأطفال.

من جهتها، اتّهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء، إسرائيل بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في منطقة النقب.

وقالت في بيان: "جرائم دولة الاحتلال في النقب امتداد لحربها على الوجود العربي الفلسطيني".

وأدانت الوزارة "بأشدّ العبارات الجريمة البشعة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العرب في النقب، وأرضهم وممتلكاتهم".

كما استنكرت "عمليات القمع والتنكيل وتجريف الأراضي المتواصل لليوم الثاني على التوالي".

وقال بيان الخارجية إنّ "ما يتعرّض له النقب، هو انعكاس لعقلية دولة الاحتلال الاستعمارية، الاستيطانية التهويدية، وترجمة لثقافة العداء والكراهية والعنصرية ضد الفلسطيني أينما كان".

وحمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه النكبات التي تلحق بشعبنا".

ويشهد النقب، احتجاجات من السكان، على تجريف الصندوق القومي اليهودي أراضٍ بالنقب، وزراعتها توطئة لمصادرتها.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء والأربعاء، 30 محتجّاً في النقب، خلال مواجهات اندلعت على خلفية غرس الأشجار.

ويقيم عشرات آلاف العرب البدو في عشرات البلدات الّتي لا تعترف بها إسرائيل، ما يحرم سكانها من الحصول على الماء والكهرباء والبُنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية.

وتأسّس الصندوق القومي اليهودي، كمنظمة صهيونية غير ربحية في العام 1901، بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لشراء أراضٍ في فلسطين.

وتبلغ مساحة منطقة النقب نحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويغلب عليها الطابع الصحراوي، وتقطنها تاريخياً، عشائر عربية ترتبط اجتماعياً بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية، والأردن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us