سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب "تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تغلق مسجداً في مدينة "كان"
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إغلاق مسجد في مدينة كان، لعدة أسباب أهمها "تصريحات معادية للسامية صدرت عن مسؤولين فيه".
بسبب "تصريحات معادية للسامية".. فرنسا تغلق مسجداً في مدينة "كان"
السلطات الفرنسية: "ندين أيضاً دعم المسجد عدة مرات لـجمعية ضدّ الإسلاموفوبيا في فرنسا وجمعية بركة سيتي التي صدر قرار بحلها في نهاية 2020". / Getty Images
12 يناير 2022

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء، أنه أمر بإغلاق مسجد في مدينة كان لأسباب أبرزها "تصريحات معادية للسامية صدرت عن مسؤولين فيه".

وقال دارمانان في تصريحات نقلها موقع "يورونيوز"، إنه يغلق مسجداً من مساجد كان ذلك رفضاً "لتصريحات معادية للسامية صدرت عنه"، وفق تعبيره.

وأضاف: "ندين أيضاً دعم المسجد عدة مرات لـجمعية ضدّ الإسلاموفوبيا في فرنسا وجمعية بركة سيتي التي صدر قرار بحلها في نهاية 2020".

وكانت جمعية "بركة سيتي" الإسلامية قد أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا قبل حلّها، بعد تغريدات لمؤسسها مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلي إيبدو" و"العلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه في القانون الفرنسي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه شمال البلاد، والذي قد يصل إلى ستة أشهر، بذريعة أن خُطبه "متطرّفة وغير مقبولة".

وينص قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

وفرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 مليون حتى منتصف 2016، وهو ما يشكل 8.8% من مجموع السكان.

وآنذاك قال وزير الداخلية دارمانان إن مسجد بوفيه الكبير "يحارب المسيحيين والمثليين واليهود".

وفي السنوات الأخيرة، بعد الهجوم الذي تعرضت له صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، وذبح أحد المدرسين في مدرسة على يد إسلامي راديكالي، أغلقت فرنسا مساجد عدّة، إضافة إلى جمعيات خيرية ومؤسسات إسلامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us