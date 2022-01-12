سياسة
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كورونا.. اللقاح التركي "توركوفاك" يتفوق على نظيره الصيني
منسق أعمال تجارب المرحلة الثالثة للقاح التركي يؤكد أن التجارب تظهر تفوق اللقاح التركي "توركوفاك" على نظيره الصيني "كورونافاك" من ناحية الفاعلية في تقليل الإصابات بفيروس كورونا.
كورونا.. اللقاح التركي "توركوفاك" يتفوق على نظيره الصيني
التجارب الطبية تظهر تفوق اللقاح التركي توركوفاك على نظيره الصيني كورونافاك في الفاعلية / AA
12 يناير 2022

أظهرت تجارب طبية، تفوق اللقاح التركي "توركوفاك" على نظيره الصيني "كورونافاك" من ناحية الفاعلية في تقليل الإصابات بفيروس كورونا.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، الأربعاء، بجامعة "حاجة تبه" بأنقرة، قال سرحات أونال، منسق أعمال تجارب المرحلة الثالثة للقاح التركي، إن التجارب التي أجروها على اللقاح أظهرت تفوقه من ناحية الفاعلية في تقليل احتمالية الإصابة بكورونا.

وأضاف أونال, وهو عضو المجلس العلمي المعني بمتابعة تطورات كورونا في تركيا، أن فاعلية "توركوفاك" متفوقة على نظيرتها في اللقاح الصيني "كورونافاك"، بنسبة 49.29%.

وأوضح أن هذه المعطيات، تستند إلى التحاليل والتجارب التي أجريت حتى 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 27 أغسطس/آب 2021، بدأت جامعة "أرجييس" التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فيما جرى التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير/شباط الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة "أرجييس" طورت لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة، فيما بدأ استخدام اللقاح في المشافي التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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