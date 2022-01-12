سياسة
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تركيا.. البدء بهدم "أسخف مبنى بالعالم" في قهرمان مرعش
أفاد رئيس بلدية قهرمان مرعش ببدء أعمال هدم ما يُعرف بـ"أسخف مبنى في العالم" وسط الولاية، بسبب شكله الغريب وكونه يحتوي على مساحات واسعة عديمة الفائدة.
تركيا.. البدء بهدم "أسخف مبنى بالعالم" في قهرمان مرعش
"مركز أعمال الإدارة الخاصة" يتعرض لانتقادات واسعة باستمرار منذ بنائه قبل 30 عاماً / AA
12 يناير 2022

بدأت أعمال هدم "أسخف مبنى في العالم" وسط ولاية قهرمان مرعش التركية، بسبب شكله الغريب وكونه يحتوي على مساحات واسعة عديمة الفائدة.

وفي حديث مع الأناضول، الأربعاء، قال رئيس بلدية قهرمان مرعش خير الدين غونغور، إن مبنى "مركز أعمال الإدارة الخاصة" المؤلف من 18 طابقاً، يتعرض لانتقادات واسعة باستمرار منذ بنائه قبل 30 عاماً.

وأضاف أن المبنى يظهر كأول خيار في محرك البحث "غوغل" عند كتابة عبارة "أسخف مبنى في العالم" أو "أغرب مبنى في العالم"، بسبب شكله الغريب واحتوائه على مساحات بلا وظيفة، فضلاً عن كونه غير متناسب مع النسيج التاريخي للمنطقة.

وأوضح أن مجلس البلدية قرر هدم المبنى وإنشاء ساحة وموقف سيارات بسعة 1500 سيارة بدلاً منه، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تستغرق أعمال هدم المبنى حوالي 3 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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