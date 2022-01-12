نفذ القضاء الإيراني حكماً بإعدام اثنين من العناصر السابقين في القوات المسلحة، بعد إدانتهما بتهمة قتل اثنين من عناصر الشرطة في غرب البلاد عام 2019، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، الأربعاء.

وأوضح محمد رزم، رئيس السلطة القضائية في محافظة لرستان، أنه "جرى تنفيذ حكم الإعدام في حق مرتكبي العمل الإرهابي في شباط/فبراير 2019"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، ولم يحدد تاريخ تنفيذ الحكم.

وأطلق العسكريان السابقان النار باتجاه عناصر من الشرطة عند محطة وقود في مدينة خرم آباد، مركز محافظة لرستان، ما تسبب بانفجار صهريج في المكان، وأدى الانفجار إلى مقتل عنصرَي الشرطة.

وأشار رزم الى أن المدانَين كان قد جرى طردهما من القوات المسلحة قبل تنفيذ الجريمة، من دون أن يحدد أسباب ذلك.

ووفق أرقام منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالمياً بعد الصين في عدد أحكام الإعدام المنفّذة، والتي بلغت 246 إعداماً في 2020.