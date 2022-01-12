سياسة
2 دقيقة قراءة
لإدانتهما بقتل شرطيين.. تنفيذ حكم الإعدام بحق عسكريين سابقين في إيران
أعلن مسؤول قضائي، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من العناصر السابقين في القوات المسلحة، لإدانتهما بقتل اثنين من عناصر الشرطة عام 2019.
لإدانتهما بقتل شرطيين.. تنفيذ حكم الإعدام بحق عسكريين سابقين في إيران
المدانَان كان قد طُردا من القوات المسلحة قبل تنفيذ الجريمة، من دون تحديد أسباب لذلك. / Getty Images
12 يناير 2022

نفذ القضاء الإيراني حكماً بإعدام اثنين من العناصر السابقين في القوات المسلحة، بعد إدانتهما بتهمة قتل اثنين من عناصر الشرطة في غرب البلاد عام 2019، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، الأربعاء.

وأوضح محمد رزم، رئيس السلطة القضائية في محافظة لرستان، أنه "جرى تنفيذ حكم الإعدام في حق مرتكبي العمل الإرهابي في شباط/فبراير 2019"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، ولم يحدد تاريخ تنفيذ الحكم.

وأطلق العسكريان السابقان النار باتجاه عناصر من الشرطة عند محطة وقود في مدينة خرم آباد، مركز محافظة لرستان، ما تسبب بانفجار صهريج في المكان، وأدى الانفجار إلى مقتل عنصرَي الشرطة.

وأشار رزم الى أن المدانَين كان قد جرى طردهما من القوات المسلحة قبل تنفيذ الجريمة، من دون أن يحدد أسباب ذلك.

ووفق أرقام منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالمياً بعد الصين في عدد أحكام الإعدام المنفّذة، والتي بلغت 246 إعداماً في 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us