سياسة
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إسرائيل.. اعتقال 4 مواطنات بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لعميل إيراني
أعلن جهاز الشاباك إلقاء القبض على 4 مواطنات يهوديات هاجرن من إيران، بتهمة تقديم معلومات استخباراتية، لعميل إيراني.
إسرائيل.. اعتقال 4 مواطنات بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لعميل إيراني
الشاباك يعلن اعتقال 4 مواطنات بتهمة تقديم معلومات استخباراتية لعميل إيراني / Others
12 يناير 2022

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الأربعاء، اعتقال 4 مواطنات، بتهمة تقديم معلومات استخباراتية، لعميل إيراني.

وقال "الشاباك"، في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "هآرتس"، إنه جرى تقديم لوائح اتهام ضد الإسرائيليات، دون الكشف عن أسمائهن.

وأضاف أن "النساء، وجميعهن مهاجرات يهوديات من إيران، أرسلن صوراً لمواقع مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل، بناءً على طلب العميل الإيراني".

وتابع: "كما طُلب منهن تصوير السفارة الأمريكية في القدس، وتصوير مشروع إسرائيلي سراً مقابل المال".

وذكرت الصحيفة أن السلطات وجهت إلى الأربع تُهمَ الاتصال بوكيل أجنبي، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاماً.

وأضافت: "كما وُجهت لائحة اتهام إلى ثلاث منهن لتقديم معلومات قد تكون مفيدة لقوة معادية، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات".

وتابعت: "كما جرى توجيه لائحة اتهام ضد سائق سيارة أجرة، متزوج من إحدى السيدتين، لإحضار زوجته إلى أحد المواقع لتصويرها".

وأشارت إلى أن "لائحة الاتهام المرفوعة في المحكمة المركزية بالقدس، الأسبوع الماضي، جاءت بعد تحقيق أجراه جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة".

وقالت الصحيفة، إن المتهمات زعمن أنهن لا يعرفن أن الرجل كان عميلاً إيرانياً، وأنهن "لم يعتزمن الإضرار بأمن إسرائيل".

واستناداً إلى الصحيفة فقد "جرى احتجاز المتهمات منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لكنّ الشاباك والشرطة والمدعي العام لم يعلنوا عن ذلك حتى يوم الثلاثاء".

وقالت: "جرى استجواب المتهمات في مكاتب الشاباك، ومُنعوا من مقابلة محامين في الأيام العشرة الأولى من اعتقالهن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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