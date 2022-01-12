سياسة
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متمردون يقتلون جندياً في الكاميرون التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية
قتل متمردون جندياً خلال هجوم على مدينة "بويا" التي تستضيف أربعة من الفرق المشاكة في كأس الأمم الإفريقية حالياً.
متمردون يقتلون جندياً في الكاميرون التي تستضيف كأس الأمم الإفريقية
تستضيف مدينة "بويا" التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، فرق المجموعة السادسة التي تضم مالي وجامبيا وتونس وموريتانيا  / AFP
12 يناير 2022

قال قائد في جماعة مسلحة ومحام حقوقي، الأربعاء، إن متمردين انفصاليين قتلوا جندياً خلال هجوم على مدينة "بويا" التي تقع في غرب الكاميرون، وتستضيف أربعة من الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية حالياً.

وانطلقت أولى مباريات البطولة الأفريقية، يوم الأحد، وسط مخاوف أمنية لا سيما في المناطق الغربية، حيث يشن متمردون انفصاليون هجمات مميتة على المدنيين والجيش منذ عام 2017.

وتستضيف مدينة "بويا" التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، فرق المجموعة السادسة التي تضم مالي وجامبيا وتونس وموريتانيا.

وتسعى مليشيات من الأقلية الناطقة بالإنجليزية في غرب الكاميرون إلى إقامة دولة انفصالية تسمى أمبازونيا منذ عام 2017 احتجاجاً على تعرضهم للتهميش من قبل الحكومة الناطقة بالفرنسية حسب وصفهم.

وقال تشو أيابا، قائد جماعة متمردة تدعى قوات الدفاع عن أمبازونيا، إن الجندي قتل في تفجير عبوة ناسفة خلال الهجوم الذي تبادل فيه المتمردون إطلاق النار مع الجيش داخل المدينة.

وقال أيابا "شنت قواتنا هجوماً بعبوة ناسفة أسفر عن مقتل جندي، واشتبكت قوة حليفة لنا تعرف باسم أسود الجبل مع الجيش في قتال استمر لساعة".

وقال أيابا إن الهدف من الهجوم كان عرقلة الاستعدادات لمباراتي المجموعة السادسة التي ستُلعب الأربعاء في مدينة ليمبي الساحلية التي تقع على بعد ساعة بالسيارة إلى الجنوب من بويا.

وأكد أكيم كيلفن إنكواين، وهو محام حقوقي يقيم في بويا، رواية أيابا.

وقال إنكواين إن سائق سيارة أجرة وراكباً لقيا حتفهما أيضاً عندما حوصرا في تبادل إطلاق النار بالقرب من السوق المركزي، ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل، كما لم يرد متحدث باسم الجيش على طلب للتعليق، وفق وكالة رويترز.

وأقيمت أولى مباريات المجموعة السادسة بين مالي وتونس، الأربعاء، وانتهت بفوز مالي 1-0، كما انطلقت المباراة الثانية بين جامبيا وموريتانيا كما كان مقرراً.

وأودى الصراع بحياة ما لا يقل عن 3000 شخص وأجبر ما يقرب من مليون على الفرار.

ويُتهم الانفصاليون والقوات الحكومية على السواء بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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