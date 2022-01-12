سياسة
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وفاة آخر جزائري ممن خططوا للثورة ضد الاستعمار الفرنسي عن 92 عاماً
غيّب الموت عثمان بلوزداد، آخر عضو بمجموعة 22 التي خططت لتفجير الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
وفاة آخر جزائري ممن خططوا للثورة ضد الاستعمار الفرنسي عن 92 عاماً
كان بلوزداد مناضلاً في المنظمة الخاصة التابعة لجيش التحرير الجزائري / AP
12 يناير 2022

غيّب الموت، الأربعاء، عثمان بلوزداد آخر أعضاء "مجموعة 22" التي خططت لتفجير الثورة الجزائرية (1954-1962) ضد الاستعمار الفرنسي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ "عثمان بلوزداد توفي عن عمر ناهز 92 عاماً" دون ذكر سبب الوفاة.

وولد بلوزداد بحي بلكور الشعبي بالعاصمة الجزائر، ويعدّ أحد قدماء المحاربين كما يعتبر عضواً في "مجموعة 22" التي اجتمعت بحي المدنية، وخططت لتفجير الثورة التحريرية .

وكان بلوزداد مناضلاً في المنظمة الخاصة التابعة لجيش التحرير الجزائري.

وكان أول اجتماع حضره عثمان بلوزداد مع "مجموعة 22" في 27 أغسطس/آب 1954، تحت رئاسة الراحل مصطفى بن بولعيد.

وألقي القبض على عثمان بلوزداد في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 وأثناء المحاكمة، أعلن انتماءه لحزب "جبهة التحرير الوطني"، وبعد الاستقلال (1962) لم يتول عثمان بلوزداد أي مسؤولية سياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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