سياسة
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السعودية تعتزم بناء سكك حديد بطول 14 ألف كيلو متر
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد فالح، عن تخطيط السعودية لبناء سكك حديد بطول 14 ألف كيلو متر، تضاف إلى الشبكة الموجودة بالفعل.
السعودية تعتزم بناء سكك حديد بطول 14 ألف كيلو متر
السعودية تعتزم بناء سكك حديد بطول 14 ألف كيلو متر / AFP
12 يناير 2022

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد فالح، أن المملكة تخطط لبناء سكك حديد بطول 14 ألف كيلو متر، لربط جميع أنحاء المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، وقال فيه "المشروع سيشكل إضافة إلى الشبكة الموجودة بالسعودية".

وتستضيف الرياض، الأربعاء، الدورة الأولى لمؤتمر التعدين الدولي بالرياض، لمناقشة واقع ومستقبل التعدين في المنطقة، بمشاركة ألف شخصية من مئة دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين.

وتعدّ المملكة قانوناً جديداً لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وفق وزير الاستثمار.

ويبلغ إجمالي أطوال شبكات السكك الحديدية في السعودية 5,330 كم، تنقل قرابة 3 ملايين مسافر سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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