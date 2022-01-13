سياسة
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قتلهما جندي بالخطأ.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره بغور الأردن
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من ضباطه عن طريق الخطأ خلال عملية تأمين قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الحادث جاء نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص)".
قتلهما جندي بالخطأ.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره بغور الأردن
ضابطان إسرائيليان لقيا مصرعهما خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن 
13 يناير 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس، مقتل اثنين من ضباطه عن طريق الخطأ خلال عملية حراسة قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص)".

وأضاف: "تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".

وقال ضابط كبير، لم يكشف عن هويته لموقع واللا الإسرائيلي إن الضابطين القتيلين من "قيادة إحدى وحدات الكوماندوز النخبوية في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الضابط: "الحديث يدور عن حدث قاس جدا".

وحسب الضابط، فقد وقع الحادث بعد انتهاء يوم تدريبي في معسكر في منطقة النبي موسى (في غور الأردن)، حيث خرج الاثنان في دورية حول القاعدة العسكرية وخلالها اشتبها في شخص، وشرع الاثنان بإجراء اعتقاله.

وأضاف: "انتهى (الإجراء) بإطلاق نار في الهواء، لكن تبين أ ن ذلك الشخص هو مقاتل آخر يخدم معهما في نفس الوحدة، والذي اعتقد أنهما يطلقان النار عليه وبالتالي أطلق عليهما النار بدوره، فقتلهما".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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