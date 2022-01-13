سياسة
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روسيا تهدد باللجوء إلى الحلول العسكرية لتحقيق أمنها إذا فشل المسار السياسي
قال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي إن "موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك".
روسيا تهدد باللجوء إلى الحلول العسكرية لتحقيق أمنها إذا فشل المسار السياسي
جروشكو: لا يمكن للحلف ببساطة الانتقاء من المقترحات الأمنية الواردة في القائمة التي قدمناها / AA
13 يناير 2022

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي قوله الأربعاء، إن "موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك".

جاءت تصريحات جروشكو بعد محادثات في بروكسل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بشأن مطالب موسكو الأمنية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عنه قوله إن موسكو استعرضت خلال المحادثات إجراءات مضادة محتملة يمكن أن تتخذها في حالة فشل المسار السياسي.

وأضاف جروشكو أن "الوضع خطير للغاية لكن لم يتضح بعد كيفية التغلب على العقبات بين الجان بين لإحراز تقدم".

وقال إن "موسكو تريد ردوداً مكتوبة من حلف شمال الأطلسي بشأن مقترحاته حول الضمانات الأمنية الشاملة ومعرفة كيف سينفذها أو لماذا لا يستطيع فعل ذلك إذا قرر عدم تنفيذها".

وأضاف جروشكو أن "موسكو ستتمكن بعد ذلك من تحديد طريقها"، محذراً من أن الحلف لا يمكنه ببساطة الانتقاء من المقترحات الأمنية الواردة في القائمة التي قدمتها روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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