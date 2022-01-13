سياسة
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السعودية تصدر حكماً بـالتشهير ضد رجل متهم بالتحرش
محكمة سعودية تأمر في إجراء هو الأول من نوعه في المملكة، بنشر اسم رجل بعد إدانته بالتحرش بسيدة ومضايقتها. وحسب قناة الإخبارية فإن مجلس الوزراء أضاف فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش "بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية".
السعودية تصدر حكماً بـالتشهير ضد رجل متهم بالتحرش
في أغسطس/آ[ 2021 أوقفت النيابة العامة ستة سعوديين بعد أن تحرشوا بسائحة أجنبية في الرياض / Reuters
13 يناير 2022

أمرت محكمة سعودية للمرة الأولى هذا الأسبوع بنشر اسم رجل بعد إدانته بالتحرش بسيدة ومضايقتها، في أول إجراء من نوعه في المملكة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية أن محكمة أصدرت حكماً بالتشهير باسم مواطن أدين في حادثة تحرش في أول إجراء قضائي من نوعه في المملكة.

وحسب القناة، فإن مجلس الوزراء أضاف العام الماضي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام 2018، تفيد "بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".

من جانبها، ذكرت صحيفة عكاظ أن "المحكمة الجزائية المتخصصة في المدينة المنورة أصدرت حكماً بالسجن والغرامة على مواطن نتيجة تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، بالسجن مدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال، ونشر عقوبته بإحدى الصحف".

وتشهد السعودية منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017 حملة تغيير اجتماعي شملت السماح للنساء بقيادة السيارات وفتح دور سينما وإقامة الحفلات الموسيقية الغربية والعربية ومواسم الترفيه غير المسبوقة في المملكة المحافظة.

لكنّ هذه التغيرات ترافقت كذلك مع حملة قمع للمنتقدين والصحافيين والمعارضين، وخصوصا الناشطات الحقوقيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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