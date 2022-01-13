أمرت محكمة سعودية للمرة الأولى هذا الأسبوع بنشر اسم رجل بعد إدانته بالتحرش بسيدة ومضايقتها، في أول إجراء من نوعه في المملكة.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية أن محكمة أصدرت حكماً بالتشهير باسم مواطن أدين في حادثة تحرش في أول إجراء قضائي من نوعه في المملكة.

وحسب القناة، فإن مجلس الوزراء أضاف العام الماضي فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر عام 2018، تفيد "بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".

من جانبها، ذكرت صحيفة عكاظ أن "المحكمة الجزائية المتخصصة في المدينة المنورة أصدرت حكماً بالسجن والغرامة على مواطن نتيجة تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، بالسجن مدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال، ونشر عقوبته بإحدى الصحف".

وتشهد السعودية منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017 حملة تغيير اجتماعي شملت السماح للنساء بقيادة السيارات وفتح دور سينما وإقامة الحفلات الموسيقية الغربية والعربية ومواسم الترفيه غير المسبوقة في المملكة المحافظة.

لكنّ هذه التغيرات ترافقت كذلك مع حملة قمع للمنتقدين والصحافيين والمعارضين، وخصوصا الناشطات الحقوقيات.