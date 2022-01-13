سياسة
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أنقرة تأسف لتصريحات رئيسة اليونان حول تاريخ تركيا
أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها حول تصريحات الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو حول التاريخ التركي الحديث، مؤكدة أن مزاعمها لا تغيّر حقيقة أن اليونان هي التي حاولت احتلال الأناضول وأن الجيش اليوناني ارتكب جرائم وحشية ضد الإنسانية.
أنقرة تأسف لتصريحات رئيسة اليونان حول تاريخ تركيا
الخارجية التركية: مزاعم الرئيسة اليونانية لا تغيّر حقيقة أن اليونان هي التي حاولت احتلال الأناضول / AA
13 يناير 2022

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها حول تصريحات الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو حول التاريخ التركي الحديث.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الخميس، بخصوص تصريحات للرئيسة اليونانية تمس التاريخ التركي الحديث خلال كلمة لها بحفل تعريفي بقصر يخطط لبنائه بالعاصمة أثينا.

وأكد البيان أن مزاعم الرئيسة اليونانية لا تغيّر حقيقة أن اليونان هي التي حاولت احتلال الأناضول وأن الجيش اليوناني ارتكب جرائم وحشية ضد الإنسانية، لا سيما ضد المدنيين الأبرياء في منطقة غرب الأناضول.

وقال: "نذكّر مرة أخرى أن اليونان ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن أعمالها المخالفة لقوانين الحرب، وفقاً للمادة 59 من معاهدة لوزان للسلام بسبب هذه الجرائم المدرجة أيضًا في تقرير لجنة تحقيق دول الحلفاء".

وأكد البيان أن "الاتهامات الكاذبة التي تثيرها اليونان بشكل متكرر تضر بالخطوات حول تشكيل مناخ حوار صادق في طريق حل المشاكل بين البلدين"، مبيناً أن هذه المواقف والسلوكيات لا تتوافق مع المسؤوليات المنتظرة من مسؤولي الدولة.

وأضاف: "وفي هذا الإطار، ندعو الجارة اليونان مرة أخرى إلى التعقّل والتحلّي بفهم بنّاء".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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