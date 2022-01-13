أظهرت وثيقة نُشرت الأربعاء، أن حكومة كازاخستان سحبت من البرلمان مشروع قانون للتصديق على اتفاق مُزمع للطاقة المتجددة بقيمة ستة مليارات دولار مع شركة القابضة في أبو ظبي وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

ووقّغ رئيس الوزراء علي خان إسماعيلوف مرسوماً يسحب مشروع القانون يوم الاثنين، حسب قاعدة البيانات القانونية الرسمية، في أول يوم عمل بعد أسبوع من الإضطرابات العنيفة التي أدت إلى استقالة مجلس الوزراء السابق.

ولم يذكر المرسوم أي أسباب لهذه الخطوة. وكان محللون بالصناعة شككوا في الاتفاق الذي أٌعلن الشهر الماضي لأنه لم تسبقه مناقصة تنافسية.

وبموجب الاتفاق المزمع، فإن الشركتين الإماراتيين وصندوق الثروة السيادي لكازاخستان كانوا سيؤسسون شركة مشتركة ستحصل على حصص في محطتين كهرومائيتين في كازاخستان وبناء محطة للطاقة الشمسية ومزرعة للرياح ومحطة كهرباء تعمل بالغاز في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ولم تتمكن رويترز حتى الآن من الوصول إلى مسؤولين في القابضة أو طاقة للحصول على تعقيب بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وتحوّلت احتجاجات على زيادات في أسعار وقود السيارات في كازاخستان إلى العنف الأسبوع الماضي ونتج عنها تهميش زعيمها المخضرم نور سلطان نزارباييف، الذي استقال من منصب رئيس الجمهوية في 2019 بعد أن حكم البلاد لما يقرب من 30 عاماً لكنه احتفظ بسلطات واسعة كرئيس لمجلس الأمن القومي.