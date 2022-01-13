أعلن نادي هاطاي سبور التركي الأربعاء، ضمّ المصري محمود عبد المنعم (كهربا) لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها: "مرحبا بك كهربا في هاطاي سبور" مصحوباً بصورة للاعب وهو يرتدي قميص الفريق برقم 9.

وجاء ذلك عقب إعلان النادي الأهلي تجديد عقد (كهربا) لعام إضافي دون أي شروط، وإعارته لنظيره التركي لمدة 6 أشهر مع وضع بند بأحقية البيع.

وشارك كهربا صاحب الـ27 عاماً هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا، وسجّل هدفاً وصنع هدفين، في حين لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وحصد كهربا مع الأهلي لقب الدوري المصري في مناسبة واحدة، ومثلها في كأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين، كما حصل أيضا على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

يُذكر أن كهربا خاض سابقاً تجربة احترافية واحدة خارج الملاعب المصرية، وذلك بعد أن فسخ عقده مع الزمالك وتوجه إلى البرتغال للعب مع نادي ديسبورتيفو أفيش.