يلفت الخبراء والمختصون إلى أن "القتال هو الوجه الظاهر للحرب"، وأن للحرب عدة أشكال أخرى، أقلّ تكلفةً، ولا تقلّ أهمية وخطورة عن ذلك. ولعلّ من أهمها "حروب الاستخبارات" التي طالما كانت السلاح الخفي الذي غيّر موازين القوى بين البلدان المتصارعة على مر الزمن، وأصبح أساس الخطط والعمليات العسكرية بعد ذلك.

وفي هذا السياق تندرج الحرب المحتدمة بين إيران وإسرائيل منذ عقود، التي اشتدت وتيرتها وقوتها خلال الفترة الأخيرة.

فبعد الكشف عن عملاء إيرانيين يعملون لصالح تل أبيب داخل إيران، بالتحديد داخل المنشآت النووية "كابوس" إسرائيل، كشفت مؤخراً أيضاً عدة تقارير أمنية واستخباراتية، نجاح إيران بشكل مدهش في اختراق العمق الإسرائيلي وتسديد ضربة موجعة لحصونها شديدة التأمين، عبر شبكة من الجواسيس والعملاء.

تسديد ضربة إلى إسرائيل من الداخل

نجحت إيران في تجنيد شبكة من العملاء والجواسيس لاختراق الفضاءات الحساسة في إسرائيل، لمعرفة خططها وتحركاتها، وإحراز خطوة متقدمة عليها في الحرب التي تختمر بينهما وقد تندلع في أي لحظة.

ففي عام 2018 اعتقلت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وزير الطاقة الأسبق والنائب بالكنيست الإسرائيلي غونين سيغف، الذي اتضح لاحقاً أنه "عمل جاسوساً بعد تجنيد المخابرات الإيرانية له"، وأنه "في عام 2012 جرى التواصل بين المخابرات الإيرانية وغونين عبر السفارة الإيرانية في نيجيريا، والتقى مشغليه الإيرانيين أيضاً في إيران نفسها"، حسب بيان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

ودقت آنذاك السلطات الإسرائيلية نواقيس الخطر من مزيد وجود عديد من العملاء والجواسيس الذين يعملون لصالح إيران متقلدين مسؤوليات حساسة في ذات الوقت. وصرّح حينها نائب رئيس “الشاباك” يسرائيل حسون، قائلاً إن "الكنيست هو آخر مكان يمكن أن نبحث فيه عن جواسيس، وعمليات التجسس التي نفّذها سيغف دامت عدة سنوات وبعمل كثيف أحياناً".

ولم تتوقف طهران منذ ذلك الحين عن الاقتراب من المسؤولين والمواقع الحساسة في إسرائيل، إذ تحدثت مؤخراً أجهزة الأمن الإسرائيلية، في إعلان صادم، عن اعتقال عامل نظافة في منزل وزير الدفاع بيني غانتس يُدعى عومري غورين، بتهمة التجسس لصالح إيران.

ووفق ما جاء في التحقيقات، فإن غورين ناقش مع الجهة التي كان يتواصل معها إمكانية زرع برامج تجسس من شأنها أن تسمح بالوصول إلى حاسوب غانتس، وكان صوّر في تلك الأثناء أماكن مختلفة في منزل غانتس وأرسلها إلى المصدر الإيراني.

ولا يُعلم إلى اليوم حجم الاختراق وتغلغل الجواسيس الإيرانيين داخل الفضاءات الحساسة في إسرائيل، ومن تمكنت إيران من تجنيده من مسؤولي تل أبيب، ومن أصبحت على بعد خطوات منه.

شبكات من الإسرائيليين العملاء

ألقت السلطات الإسرائيلية في شهر مارس/آذار الماضي، القبض على رجل إسرائيلي يُشتبه في اتصاله بالمخابرات الإيرانية، وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" أن هذا الشخص عقد عدة اجتماعات فى الخارج مع مسؤولى المخابرات الإيرانية، وحصل منهم على أموال وتَلقَّى تدريبات على العمل السري والتشفير، وطلب منه تقديم معلومات عن أمور هامة فى إسرائيل، منها مواقع عسكرية واستراتيجية.

ودائرة التجنيد الإيراني لعشرات الإسرائيليين مستمرة، بطرق مختلفة وأدوات متنوعة، لاستدراج كثيرين منهم لخدمتها وضرب تل أبيب في عمقها.

وأعلن جهاز الأمن الإسرائيلي يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني الجاري، في بيان رسميّ، أن عميلاً إيرانياً انتحل صفة يهودي يعيش في إيران، نجح في إقناع خمسة إسرائيليين، هم أربع نساء ورجل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بجمع معلومات تضمنت صوراً للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في تل أبيب، ومركز اقتراع ومكتباً تابعاً لوزارة الداخلية ومركز تسوق.

وأضاف البيان أن "هذا أمر خطير تمّ خلاله الكشف عن نية إنشاء شبكة تجسس في إسرائيل لصالح إيران".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تصريح إعلامي: "من الواضح أننا نرى جهوداً ومحاولات لا تنتهي من الحرس الثوري الإيراني لتجنيد مواطنين إسرائيليين، للتأثير في الرأي العامّ الإسرائيلي وزرع الفتنة وتقويض الاستقرار والأمن الإسرائيلي".

ودعا في تلك الأثناء الإسرائيليين إلى الحذر قائلاً: "قد يكون الإيرانيون وراء المعلومات التي تستهلكونها أو تشاركونها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشار تقرير إعلامي إسرائيلي في السياق ذاته، إلى أهمّ الطرق التي استخدمتها إيران لاستدراج الإسرائيليين والتأثير فيهم، وذلك عبر "مئات الحسابات المزيَّفة التي تتقمص شخصيات عارضات أزياء وفتيات جميلات تحمل أسماءً إسرائيلية تنشط في إسرائيل، ولكنها تتبع في الحقيقة جهات أجنبية، ولعلها إيران".

ولم تكتفِ هذه الحسابات بالتأثير في الرأي العامّ في إسرائيل وتوجيه آرائه ومواقفه، بل إنها اقتحمت صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب التقرير.

إيران وإسرائيل.. سباق استخباراتي

أمام هذه الهجمات الاستخباراتية الشرسة، لم تكن تل أبيب في الواقع تقف مكتوفة الأيدي، بل كانت تقود حرباً استخباراتية قوية ضد طهران.

إذ كشفت مؤخراً تقارير استقصائية، عن آخر عمليات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي التي جنّد فيها عشرات العلماء الإيرانيين لتخريب المنشآت النووية الإيرانية، وذلك بزرع المتفجرات فيها.

كما حصل "الشاباك" في وقت سابق عبر شبكة من العلماء على أهمّ الوثائق والمعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، التي أعلن عنها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، مستعرضاً عضلات أجهزته الاستخباراتية في ذلك الوقت، قبل أن يكتشف حقيقة الاختراق الإيراني لحصونه.