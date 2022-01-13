سياسة
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شاهد| التكتل العسكري بقيادة روسيا يسحب قواته من كازاخستان
التكتل العسكري بقيادة روسيا يعلن بدء سحب قواته من كازاخستان الخميس، بعد نشرها لمدة أسبوع وسط أسوأ موجة من الاضطرابات تشهدها الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. كما أوضح التحالف أن انسحاب قوة حفظ السلام بشكل كامل سيستغرق عشرة أيام.
شاهد| التكتل العسكري بقيادة روسيا يسحب قواته من كازاخستان
قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تبدأ في سحب قوتها من كازاخستان  / Reuters
13 يناير 2022

بدأ التكتل العسكري بقيادة روسيا سحب قواته من كازاخستان الخميس، بعد نشرها لمدة أسبوع وسط أسوأ موجة من الاضطرابات تشهدها الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي كانت من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأسبوع الماضي بعدما تحولت احتجاجات بدأت سلمية على ارتفاع أسعار الوقود إلى العنف في العديد من المدن الكبيرة.

وقالت السلطات هذا الأسبوع إن "الوضع استقر وإنها استكملت ما وصفته بعمليات مكافحة الإرهاب في معظم أنحاء البلد، باستثناء مدينة ألماتي أكبر مدن كازاخستان".

وقال التحالف الخميس إن "انسحاب قوة حفظ السلام بشكل كامل ستستغرق عشرة أيام".

واعتقلت السلطات قرابة عشرة آلاف شخص بسبب الاضطرابات التي هاجم خلالها بعض المحتجين قوات الأمن واستولوا على مبان حكومية وأحرقوها ونهبوا متاجر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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