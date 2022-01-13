سياسة
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المغرب: نلتزم استئناف العملية السياسية لإقليم الصحراء بحضور الأطراف الأربعة
عقب محادثات جمعت وزير الخارجية المغربي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء، أكّد المغرب التزامه استئناف العملية السياسية المتعلّقة بإقليم الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
المغرب: نلتزم استئناف العملية السياسية لإقليم الصحراء بحضور الأطراف الأربعة
لقاء وزير الخارجية المغربي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء في العاصمة المغربية الرباط / AFP
13 يناير 2022

أكّد المغرب، الخميس، التزامه استئناف العملية السياسية المتعلّقة بإقليم الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة بحضور الأطراف الأربعة.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية، عقب محادثات جمعت وزيرها ناصر بوريطة في العاصمة الرباط، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء ستيفان دي ميستورا.

وحضر اللقاء، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة عمر هلال.

وذكر البيان، أنّ الوفد المغربي "جدّد خلال المباحثات التأكيد على أُسس الموقف المغربي كما ورد في خطابي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ45 والـ46 للمسيرة الخضراء".

وأوضح أنّ الملك "أكّد في الخطابين التزام المغرب استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة (المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا)".

وتندرج الزيارة الإقليمية لميستورا، حسب البيان: "في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2021 الذي جدّدت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها لكل الأطراف مواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق".

والأربعاء، بدأ دي ميستورا زيارته الأولى إلى المغرب، في مستهل جولة بالمنطقة تشمل أيضاً الجزائر وموريتانيا.

وقال ستيفان دوجاريك متحدّث الأمين العام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفي الأربعاء، إنّ "المبعوث الأممي يتطلّع خلال الزيارة إلى الاستماع إلى آراء جميع المعنيين حول كيفية إحراز تقدم نحو استئناف بنّاء للعملية السياسية بشأن إقليم الصحراء".

وأضاف: "كما أنّه يخطّط لزيارة الجزائر ونواكشوط (عاصمة موريتانيا) خلال هذه الرحلة"، دون أن يُقدّم تواريخ محدّدة.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 6 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، تعيين دي ميستورا مبعوثه إلى إقليم الصحراء، خلفاً للألماني هورست كوهلر الذي استقال في 22 مايو/أيار 2019.

وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً للإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر (جارة المغرب)، التي تستضيف لاجئين من الإقليم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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