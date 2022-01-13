أطلقت تركيا الخميس، أول قمر صناعي مُصغّر لها إلى الفضاء بنجاح من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا عند الساعة 18:25 بتوقيت تركيا.

وجرى إطلاق القمر الصناعي الّذي يحمل اسم "Grizu-263A" إلى الفضاء عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس X" الأمريكية.

وتبلغ تكلفة إطلاق القمر "Grizu-263A" المُصغّر 25 ألف يورو، ويبلغ حجمه 5×5×5 سنتيمترات، ومن المخطّط له أن يعمل في مجال الاتّصالات لمدة 4 سنوات و8 أشهر في مدار أرضي منخفض يبلغ نحو 525 كيلومتراً.

والقمر التركي "Grizu-263A"، ثمرة جهود مجموعة طلاب من كلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" بولاية زونغولداق.

وقال مستشار طاقم "Grizu-263A" الفضائي بولنت أكمكجي لوكالة الأناضول، إنّ أعمال إدماج القمر الصناعي المُصغَّر بالصاروخ جرت بنجاح، مُشيراً إلى أنّ "إيصال القمر إلى مداره سيشكّل إنجازاً مهمّاً على طريق الأنشطة التركية لاستكشاف الفضاء".

من جهته قال كريم أوصلو، عضو طاقم "Grizu-263A"، إنّه لا عقبات أمام إرسال الأقمار الصناعية المُصغَّرة بيانات عبر الفضاء.

وأضاف: "رغم أنّ Grizu-263A ليس قمراً صناعياً وظيفياً مثل الأقمار الصناعية الكبيرة، فإنّ بإمكانه أداء وظائف مهمة في مجال الاتصالات، من خلال تبادل إرسال البيانات وجعلها في متناول أشخاص في أماكن أخرى. قمرنا الصناعي هو في الأساس تجريبي لأغراض بحثية".

ويشكّل اسم القمر الصناعي التركي المُصغّر، أسماء 263 عامل تعدين لقوا مصرعهم في انفجار منجم "قوزلو" بولاية زونغولداق التركية في 3 مارس/آذار 1992.