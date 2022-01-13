أعلن قصر باكنغهام الخميس، أنّ الأمير أندرو البريطاني تخلّى عن مسؤولياته العسكرية ومهامه الملكية.

جاءت هذه الخطوة بعد أن فشل محامو أندرو في إقناع قاضٍ أمريكي برفض دعوى قضائية ضدّه تتّهمه بارتكاب انتهاكات جنسية.

وقال قصر باكنغهام إنّ الرتب والألقاب العسكرية للأمير أندرو ورعايته الملكية قد أُعيدت إلى الملكة إليزابيث الثانية "بموافقتها وقبولها".

وقال قصر باكنغهام في بيان: "بموافقة الملكة وقبولها، أُعيدَت الرتب والألقاب العسكرية لدوق يورك والرعاية الملكية إلى الملكة. وسيواصل دوق يورك عدم القيام بأيّ واجبات عامة ويدافع عن نفسه في هذه القضية كأي مواطن عادي".

وجاء بيان القصر بعد أن كتب أكثر من 150 من قدامى المحاربين في البحرية والجيش للملكة يطلبون منها تجريد أندرو من جميع رتبه وألقابه العسكرية، وسط استمرار المشكلات القانونية للأمير المتورّط في قضية اعتداء جنسي في الولايات المتحدة.

ورفض قاضٍ محلّي في الولايات المتحدة، الأربعاء، إسقاط دعوى مدنية ضدّ أندرو رفعتها فيرجينيا جوفري، وهي امرأة أمريكية، تزعم أنّ الأمير اعتدى عليها جنسياً عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

ورفض قاضي المقاطعة لويس أ. كابلان، حجة من قبل محامي أندرو بأنّ دعوى جوفري يجب أن تُسقَط في مرحلة مبكّرة بسبب تسوية قانونية قديمة أجرتها مع جيفري إبستين، المموّل الذي تدّعي أنّه رتّب اللقاء الجنسي مع الأمير.

وأكّد أنّه لا يحكم على حقيقة الادّعاءات.

وقال محامو أندرو إنّ الأمير لم يعتدِ جنسياً أو جسديّاً على جوفري مطلقاً، وإنّه "يُنكر بشكل قاطع مزاعم جوفري الكاذبة ضدّه".