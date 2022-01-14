أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس محادثات موسّعة تناولت علاقات البلدين وقضايا إقليمية، بينها الشأنان الفلسطيني والسوري.

جاء ذلك في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة يُجريها الصفدي إلى الولايات المتحدة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه.

وتناولت المحادثات حسب البيان نفسه "عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدّمها القضية الفلسطينية وجهود حلّ الأزمة السورية ودعم العراق ومحاربة الإرهاب".

وأكد الصفدي "أهمية الدور الأمريكي في تفعيل العملية السلمية وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والدائم، وجهود حلّ الأزمة السورية، وفي مجال مكافحة الإرهاب".

بدوره ثمّن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شراكة بلاده مع الأردن وقال: "نحن شركاء حقيقيون من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".

واتفق الوزيران على "إدامة التواصل والتنسيق في إطار شراكتهما الاستراتيجية لتطوير العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات المشتركة".