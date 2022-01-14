سياسة
3 دقيقة قراءة
للمرة الـ15.. حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن قاتل روبرت كينيدي
رفض حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم الإفراج المشروط عن سرحان سرحان، اللاجئ الفلسطيني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لاغتياله المرشح الرئاسي روبرت كينيدي في عام 1968، بسبب دعمه لإسرائيل، وسبق أن رُفِض الإفراج المشروط عن سرحان 15 مرة.
للمرة الـ15.. حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن قاتل روبرت كينيدي
سرحان سرحان  (77 عاماً) رفض طلبه لإطلاق السراح المشروط 15 مرة 
14 يناير 2022

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم الخميس إنه رفض الإفراج المشروط عن سرحان سرحان، اللاجئ الفلسطيني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لاغتياله المرشح الرئاسي روبرت كينيدي عام 1968.

جاء إعلان نيوسوم بعد أن أوصى مجلس مراجعة في كاليفورنيا في أغسطس/آب بالإفراج المشروط عن سرحان، على أن يخضع القرار للمراجعة من قبل الموظفين القانونيين بالمجلس ومن الحاكم نفسه. وسبق أن رُفض الإفراج المشروط عن سرحان 15 مرة.

وقال نيوسوم توضيحاً لقراره في مقال للرأي بصحيفة لوس أنجليس تايمز إنه لا يتفق مع استنتاج مجلس الإفراج المشروط بأن سرحان (77 عاماً) مؤهل للإفراج المشروط.

وكتب نيوسوم: "بعد مراجعة القضية بعناية، بما في ذلك سجلات أرشيف ولاية كاليفورنيا، قررت أن سرحان لم يكتسب المسؤولية والبصيرة اللازمتين لدعم إطلاق سراحه الآمن في المجتمع".

ولمحت محامية سرحان أنجيلا بيري في بيان مكتوب إلى أن نيوسوم أذعن لاعتبارات سياسية في رفضه الإفراج عن موكلها.

وقالت بيري: "في حين أنني أدرك أن الإفراج عن السيد سرحان يضع الحاكم نيوسوم أمام حسابات سياسية صعبة، فإن القرار القانوني بالإفراج عنه واضح ومباشر. نحن على ثقة بأن المراجعة القضائية لقرار الحاكم ستظهر أنه قد أخطأ".

وأدين سرحان بقتل كينيدي (42 عاماً) بالرصاص في فندق أمباسادور في لوس أنجليس في 5 يونيو/حزيران 1968.

ووقع إطلاق النار بعد دقائق من إلقاء السناتور والمدعي العام السابق خطاب النصر بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا. وتوفي كينيدي في اليوم التالي. واغتيل شقيق كينيدي الأكبر الرئيس جون كنيدي في دالاس عام 1963.

وقال سرحان إنه لا يتذكر مقتل روبرت كينيدي رغم أنه قال أيضاً إنه أطلق النار عليه لأنه كان غاضباً من دعمه لإسرائيل.

وقالت أرملة كينيدي إثيل (93 عاماً) وستة من أبنائها الذين انضموا إليها في معارضة العفو المشروط، في بيان مشترك، إنهم يشعرون "بارتياح شديد" لقرار نيوسوم.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن اثنين آخرين من أبناء روبرت وإثيل التسعة الذين لا يزالون على قيد الحياة أيدوا الإفراج المشروط عن سرحان.

وأشار نيوسوم إلى ما وصفه بـ"الروايات المتغيرة" لسرحان بشأن القتل ورفضه تحمل المسؤولية عنه، معتبراً ذلك دليلاً على عدم أهليته للإفراج المشروط.

وحُكم على سرحان بالإعدام في عام 1969، لكن خُففت عقوبته إلى السجن مدى الحياة بعد أن حظرت كاليفورنيا عقوبة الإعدام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us