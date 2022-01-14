قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى مضاعفة حجم تجارتها مع تركيا مرتين أو ثلاث مرات، مستفيدة من علاقاتها اللوجستية مع بقية العالم، في أحدث علامة على تحسن العلاقات بين الجانبين.

وقال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إن الإمارات "تراهن على تركيا باعتبارها دولة ستفتح لنا أسواقاً جديدة من خلال الخدمات اللوجستية وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها".

وقال الزيودي إن الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة في القطاع الصناعي والعمالة الماهرة والشبكة اللوجستية القائمة، بخاصة مع إفريقيا.

وتسعى الإمارات المصدِّرة للنفط لترسيخ مكانتها مركزاً للأعمال والتمويل، لا سيما أنها تواجه منافسة إقليمية متزايدة من المملكة السعودية ذات الوزن الثقيل في المنطقة.

والعام الماضي أعلنت الإمارات عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وإفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الإماراتية بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية مع تركيا خلال العقد الماضي نحو 329 مليار درهم (89.6 مليار دولار).

ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 21% خلال عام 2020 لتصل إلى 32.7 مليار درهم (8.9 مليار دولار)، مقارنة بما قيمته 26.8 مليار درهم (7.3 مليار دولار) في 2019، حسب التقرير نفسه.

وعقب لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقَّع الجانبان اتفاقيات تتضمن استثمارات ومذكرات تفاهم في 10 مجالات مختلفة، وأعلنت الإمارات تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا.