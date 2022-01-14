سياسة
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2021 سادس أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.. ماذا عن 2022؟
أشارت مؤشرات درجات الحرارة التي أصدرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تسجيل حرارة الأرض ارتفاعاً خلال عام 2021، ليصبح سادس أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.
2021 سادس أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.. ماذا عن 2022؟
مؤشرات درجات الحرارة التي أصدرتها "ناسا" تشير إلى أن 2021 سادس أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق / AFP
14 يناير 2022

سجّلت حرارة الأرض ارتفاعاً خلال عام 2021 ليصبح سادس أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق وفقاً لمؤشرات درجات الحرارة التي أصدرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ويقول العلماء إن "هذا العام الحار" بشكل استثنائي هو جزء من "اتجاه طويل الأمد للاحترار"، وهو ما شهدته الكرة الأرضية خلال سنوات 2016 و2020، وفق تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس.

ووفق حسابات مختلفة للعلماء فإن 2021 يُعتبر سابع أكثر عام سخونة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وتقول ناسا إن عام 2021 تشابه مؤشراته إلى حد كبير العام 2018.

ويقول العلماء إن ظاهرة "النينا" التي تمثل التبريد الطبيعي لأجزاء من وسط المحيط الهادئ الذي يغيّر أنماط الطقس ويجلب مياه المحيطات الباردة إلى السطح، قللت من درجات العالمية.

وقال عالم المناخ زيك هاوسفاثير من مجموعة بيركلي لمراقبة الأرض التي صنفت أيضاً 2021 سادس أكثر الأعوام دفئاً أيضاً: "إنه الاتجاه طويل الأجل، وهو مسيرة تصاعدية لا تتوقف"، متوقعاً أن نشهد خلال السنوات القليلة المقبلة أعواماً دافئة مثل 2021.

من جانبه قال عالم المناخ الذي يرأس فريق درجة الحرارة في وكالة ناسا جافين شميت إن "الاتجاه طويل المدى واضح جداً جداً. وهذا بسببنا. ولن يختفي حتى نتوقف عن زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي".

وأوضح شميت أنه قفزة مميزة في درجات الحرارة منذ نحو ثماني سنوات إلى 10، إذ بدأ العلماء دراسة ما إذا كان الارتفاع في درجات الحرارة يتسارع.

وتشير البيانات إلى أنه خلال 8 أعوام الماضية تزيد درجات الحرارة بمقدار درجتين عما كانت عليه قبل 140 عاماً.

من جانبه توقع راسل فوس، من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وجود فرصة بنسبة 99% لأن يكون عام 2022 من بين الأعوام العشرة الأكثر دفئاً على الإطلاق، وأن يكون احتمال بنسبة 10% أن يكون الأكثر سخونة على الإطلاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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