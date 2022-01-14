سياسة
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تركيا تستقبل أول إشارة من قمرها الصناعي المصغر
استقبل طلاب أتراك إشارات القمر الصناعي المصغر "Grizu-263A" بعد ساعة من إطلاقه الخميس عبر صاروخ "فالكون 9" من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا عند الساعة 18:25 بتوقيت تركيا.
تركيا تستقبل أول إشارة من قمرها الصناعي المصغر
القمر الصناعي التركي المصغر من المخطط أن يعمل في مجال الاتصالات لمدة 4 سنوات و8 أشهر / AA
14 يناير 2022

نجح طلاب أتراك باستقبال أول إشارات القمر الصناعي المصغر بعد ساعة من إطلاقه الخميس من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا عند الساعة 18:25 بتوقيت تركيا.

وذكر طاقم الطلاب بكلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" على حسابهم في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم تلقوا أولى الإشارات من القمر الصناعي الذي يحمل اسم "Grizu-263A" بعد ساعة من إطلاقه عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

ويشكل اسم القمر الصناعي التركي المصغر أسماء 263 عامل تعدين لقوا مصرعهم في انفجار منجم "قوزلو" بولاية زونغولداق التركية في 3 مارس/آذار 1992.

والقمر التركي "Grizu-263A" ثمرة جهود مجموعة طلاب من كلية الهندسة بجامعة "بولنت أجاويد" بولاية زونغولداق.

وتبلغ تكلفة إطلاق القمر "Grizu-263A" المصغر 25 ألف يورو، وحجمه 5×5×5 سنتيمترات، ومن المخطط له أن يعمل في مجال الاتصالات لمدة 4 سنوات و8 أشهر في مدار أرضي منخفض يبلغ نحو 525 كيلومتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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