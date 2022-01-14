سياسة
3 دقيقة قراءة
"ليس من المنطقي اللعب في السعودية".. لاعب إسباني ينتقد بطولة الرياض
انتقد راؤول جارسيا لاعب وسط منتخب إسبانيا السابق ولاعب وسط بيلباو إقامة بطولة كأس السوبر في السعودية، قائلاً إنها حرمت العائلات الإسبانية الاستمتاع معاً، وذلك بعد تعرض الكرة الإسبانية لانتقادات حادة بسبب قرارها إقامة البطولة في الرياض.
"ليس من المنطقي اللعب في السعودية".. لاعب إسباني ينتقد بطولة الرياض
جارسيا قال إن كرة القدم تغيرت بمعني أن لا أحد يفكر في الجماهير وما يهم هو الحصول على المال من الرعاة
14 يناير 2022

تعرضت الكرة الإسبانية لانتقادات حادة بسبب قرارها إقامة بطولة كأس السوبر في السعودية التي انطلقت الأربعاء بمباراة بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وفقاً لموقع ميدل إيست مونيتور.

وقال راؤول جارسيا لاعب وسط منتخب إسبانيا السابق ولاعب وسط بيلباو "ليس من المنطقي أن تلعب هناك (في السعودية) مباراة يمكن أن تلعبها هنا. الأمر بسيط للغاية: نحن نلعب بطولة يجري لعبها (عادة) في بلدنا وليس من المنطقي أن نلعبها في أي مكان آخر".

ويرى جارسيا أن قرار اللعب في المملكة العربية السعودية جزء من اتجاه مقلق قال إنه "يدمر اللعبة الجميلة".

وأوضح: "لقد تغيرت كرة القدم بمعنى أنه لا أحد يفكر في الجماهير. ما يهم هو الحصول على (المال) من الرعاة ، ونحن ننسى الأساسيات المتعلقة بكرة القدم: الأجواء، والعائلات التي تستمتع بالمباريات معاً، وأوقات انطلاق المباراة التي تناسب المتفرجين. لقد تغيرت كثيراً منذ أن بدأت اللعب".

وعلى مدار 40 عاماً كان كأس السوبر الإسباني رفعاً للستار عن الموسم الجديد بين الفائزين بكأس الموسم السابق وبطل الدوري. لكن في عام 2019 جرى تغيير الشكل إلى أربعة فرق، بما في ذلك وصيف الكأس والدوري وجرى تصدير البطولة إلى المملكة العربية السعودية.

وبررت السلطات الإسبانية القرار بحجة أن السماح للسعوديين باستضافة البطولة يمكن أن يساعد في تغيير ثقافة المملكة. لكن النقاد يقولون إن الأمر كله يتعلق بالمال.

وأشاروا إلى أن الراعي الرئيسي للبطولة "نيوم" مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، المملوك للحكومة، ويرأس إدارته ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعد رأس حربة ما يسميه تجديد وتحديث المملكة من خلال مشاريع نيوم.

ومن المتوقع أن يدر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم نحو 34 مليون دولار من الصفقة مع السعوديين. ولكن نظراً إلى أن تكلفة الرحلة كانت بعيدة عن متناول المشجعين العاديين، فقد تركت الصفقة أثراً مريراً بين ملايين المشجعين الذين لم يكونوا قادرين بعد الآن على مشاركة ما كان يعتبر عنصراً تقليدياً في تقويم كرة القدم الإسباني.

ولا يخفى على أحد أن المملكة العربية السعودية كانت تسعى لتصبح لاعباً رئيسياً في عالم الرياضة. ويقول منتقدون إنها للتغطية على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان.

وبعد شرائها نادي نيوكاسل يونايتد أصبحت الرياض على وشك استكمال صفقة استحواذ بقيمة مليار دولار على العملاق الإيطالي إنتر ميلان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us