أفاد مسؤولون أوكرانيون وتقارير إعلامية بتعطل عدد من المواقع الحكومية في أوكرانيا يوم الجمعة بعد هجوم رقمي ضخم.

كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على فيسبوك يوم الجمعة: ”نتيجة لهجوم واختراق واسع النطاق، تعطلت مواقع وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية الأخرى مؤقتاً، يعمل المتخصصون لدينا بالفعل على استعادة عمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات”.

وفقًا لصحيفة يوكرينسكايا برفدا، فإن المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء في البلاد وسبع وزارات ووزارة الخزانة وخدمة الطوارئ الوطنية وموقع خدمات الدولة لم تكن متاحة نتيجة الاختراق.

وذكر التقرير أيضاً أن "موقع وزارة الخارجية على الإنترنت احتوى على رسالة باللغات الأوكرانية والروسية والبولندية، تفيد بأن البيانات الشخصية للأوكرانيين قد تسربت إلى المجال العام".

جاء في الرسالة ”كن خائفاً وتوقع الأسوأ. هذا من أجل ماضيك وحاضرك ومستقبلك”.

ويحشد الاتحاد الأوروبي "موارده كافة" لمساعدة أوكرانيا في أعقاب هجوم معلوماتي طال مواقع الكترونية حكومية، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الجمعة.

وأكّد بوريل أن ممثّلي اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الهجوم والذي قال إنه "يستحق الإدانة".

وقال بوريل للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إنه "جرى تفعيل وحدة الاستجابة الإلكترونية السريعة بالاتحاد".

وقال: "نحن نعبئ مواردنا كافة لمساعدة أوكرانيا للتعامل مع هذا النوع من الهجمات المعلوماتية".

وطُلب من كلّ حكومات الاتحاد الأوروبي المشاركة، حتى لو لم تكن أوكرانيا عضواً في الاتحاد، حسب بوريل.

وأشار إلى أن من السابق لأوانه توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص. وتابع: "ليس لدينا دليل، ولكن يمكنكم تصوّر من فعلها".

وتعرّض عدد من المواقع الالكترونية الحكومية في أوكرانيا الجمعة لهجوم معلوماتي كبير لم يُحدّد مصدره حسبما أعلنت السلطات، في وقت يتصاعد التوتر بين كييف وموسكو.