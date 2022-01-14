سياسة
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1.5 مليون وحدة.. تركيا الأولى أوروبياً بمبيعات العقارات في 2021
تصدّرت تركيا الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات خلال 2021، بواقع نحو 1.5 مليون. وتصدّرت إسطنبول بيع أكبر عدد من المساكن بواقع 276 ألفاً و223، مستحوذة على 18.5% من إجمالي المبيعات بالبلاد.
1.5 مليون وحدة.. تركيا الأولى أوروبياً بمبيعات العقارات في 2021
تصدّرت إسطنبول المدن التركية في بيع أكبر عدد من المساكن بواقع 276 ألفاً و223 / AA
14 يناير 2022

تصدّرت تركيا الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات خلال 2021، بواقع نحو 1.5 مليون.

وذكرت معطيات هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات العقارات في تركيا العام الماضي سجلت ثاني أعلى ذروة على الإطلاق عبر مليون و492 ألف عملية بيع.

ولفتت إلى أن الرقم القياسي سجّل في مبيعات العقارات عام 2020 بواقع مليون 499 ألفاً و316 مسكناً.

وتصدّرت إسطنبول المدن التركية في بيع أكبر عدد من المساكن بواقع 276 ألفاً و223، مستحوذة على 18.5% من إجمالي المبيعات بالبلاد.

وفي تصريح للأناضول قال رئيس مجلس إدارة شركة "فضول" للعقارات محمد أقبال إن تركيا تصدرت دول أوروبا في مبيعات العقارات.

وأضاف: "تركيا تصدّرت أوروبا في مبيعات العقارات من خلال بيع نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، وأقرب بلد أوروبي سجل بيع 1.3 مليون وحدة سكنية وهو بريطانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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