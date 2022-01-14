تصدّرت تركيا الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات خلال 2021، بواقع نحو 1.5 مليون.

وذكرت معطيات هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات العقارات في تركيا العام الماضي سجلت ثاني أعلى ذروة على الإطلاق عبر مليون و492 ألف عملية بيع.

ولفتت إلى أن الرقم القياسي سجّل في مبيعات العقارات عام 2020 بواقع مليون 499 ألفاً و316 مسكناً.

وتصدّرت إسطنبول المدن التركية في بيع أكبر عدد من المساكن بواقع 276 ألفاً و223، مستحوذة على 18.5% من إجمالي المبيعات بالبلاد.

وفي تصريح للأناضول قال رئيس مجلس إدارة شركة "فضول" للعقارات محمد أقبال إن تركيا تصدرت دول أوروبا في مبيعات العقارات.

وأضاف: "تركيا تصدّرت أوروبا في مبيعات العقارات من خلال بيع نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، وأقرب بلد أوروبي سجل بيع 1.3 مليون وحدة سكنية وهو بريطانيا".