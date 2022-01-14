سياسة
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أردوغان: الصناعات الدفاعية جعلت تركيا دولة مؤثرة وتحدد القواعد بالمنطقة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصناعات الدفاعية جعلت تركيا دولة مؤثرة في أحداث المنطقة من حولها، وتوقع أن تبلغ قيمة المعدات الدفاعية التركية التي تصدَّر للخارج هذه العام نحو 4 مليارات دولار.
أردوغان: الصناعات الدفاعية جعلت تركيا دولة مؤثرة وتحدد القواعد بالمنطقة
الرئيس التركي قال إن بلاده تنتج سفناً وزوارق حربية وتصدرها إلى 25 دولة حول العالم / AA
14 يناير 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن الصناعات الدفاعية المحلية جعلت من تركيا دولة مؤثرة في الأحداث التي تدور في المنطقة من حولها.

وأضاف الرئيس التركي خلال في حفل التسليم الرسمي لسفينة التدريب والاستخبارات التركية “أفق”: "بفضل خطواتنا في الصناعات الدفاعية باتت تركيا تحدد قواعد اللعبة في منطقتها وتُفشل المؤامرات القذرة".

وشدد الرئيس أردوغان على أن بناء سفينة "أفق" التي تعتبر الأولى في مجال الاستخبارات جرى بقدرات هندسية وطنية.

وأكد أنه سيجري تزويد القوات التركية المسلحة والبحرية والجوية بتكنولوجيا متطورة وأن بلاده ستكون قوة رادعة بهذا المجال.

ونوه أردوغان: "نوظف تكنولوجيا الطائرات من دون طيار في السفن، وسيكون لديها إمكانيات رصد الهجوم وكذلك الدفاع من خلال الرادارات والسلاح الذي ستزود به".

وأشار إلى أنه سيجري إنتاج أنظمة تكنولوجية عسكرية متطورة محلياً وتصديرها إلى الخارج.

وتوقع أن تبلغ قيمة المعدات الدفاعية التركية التي تصدر للخارج هذه العام نحو 4 مليارات دولار.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تنتج سفناً وزوارق حربية، واليوم تصدِّرها إلى 25 دولة حول العالم، وأوضح: "حتى الآن صدرنا 180 منصة بحرية إلى 25 دولة، وقريباً لدينا أخبار سارة في هذا المجال".

وحول تكنولوجيا الفضاء أفاد أردوغان بأن بلاده تسعى لأخذ مكان بين الدول التي تتسابق في تكنولوجيا الفضاء، وقال: "نعمل على تطوير أنظمة الأقمار الصناعية والإطلاق إلى الفضاء".

مصدر:TRT عربي
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