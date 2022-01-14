سياسة
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أنقرة: مفاوضات التطبيع بين تركيا وأرمينيا تتواصل وسط أجواء إيجابية بنّاءة
قالت الخارجية التركية إنّ أوّل لقاء بين الممثّلَين الخاصَّيْن، التركي سردار قليج والأرميني روبن روبينيان، جرى في أجواء إيجابية وبنّاءة، وتبادل خلاله الممثّلان وجهات النظر الأولية حول التطبيع الكامل للعلاقات بين بلديهما بلا شروط مسبقة.
أنقرة: مفاوضات التطبيع بين تركيا وأرمينيا تتواصل وسط أجواء إيجابية بنّاءة
الخارجية التركية: اتّفق الطرفان (التركي والأرميني) على مواصلة المفاوضات للتطبيع الكامل بلا شروط مسبقة / مواقع التواصل
14 يناير 2022

اتّفقت تركيا وأرمينيا الجمعة، على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات بلا شروط مسبقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثّلَيْن الخاصَّيْن، التركي سردار قليج والأرميني روبن روبينيان، الّذي عُقِدَ بالعاصمة الروسية موسكو الجمعة، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح البيان أنّ لقاء قليج وروبينيان جرى في أجواء إيجابية بنّاءة، وتبادلا خلاله وجهات النظر الأولية حول عملية التطبيع بين البلدين.

وأضاف أنّ "الطرفين (التركي والأرميني) اتفقا على مواصلة المفاوضات للتطبيع الكامل بلا شروط مسبقة".

وأكّد أنّه سيُحدَّد مكان وموعد الاجتماع الثاني بين الممثّلَيْن الخاصَّيْن في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسية.

فيما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أنّ لقاء الطرفين التركي والأرميني في موسكو استمرّ ساعة ونصف الساعة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأوّل الماضي ألمح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كلمته في البرلمان، إلى بدء صفحة جديدة في العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأوّل عُيّن السفير السابق لدى واشنطن سردار قليج مُمثّلاً خاصّاً لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وكانت أرمينيا عيّنت نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان مُمثّلاً خاصاً في إطار عملية الحوار بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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